Mensa scolastica e servizi, nuove tariffe 

Nuove misure sui servizi pubblici a domanda individuale del Comune di Mogoro. La Giunta ha determinato le tariffe per l’anno 2023 dei servizi di mensa scolastica, assistenza domiciliare, soggiorno climatico anziani e spiaggia day, inserendole nei capitoli del bilancio di previsione.

Per il servizio di mensa scolastica, la Giunta ha stabilito l’applicazione della tariffa intera, senza alcuna riduzione, agli alunni non residenti a Mogoro. Per il secondo figlio, la tariffa è ridotta del 50%, mentre è previsto l’esonero dalla contribuzione alle famiglie con il terzo figlio o più di tre figli e agli utenti segnalati dall’ufficio Servizio sociale. È stato fissato un contributo mensile per tutte le fasce per il consumo della sola merenda di 15 euro (alunni della scuola materna) e 18 euro (alunni della scuola elementare a tempo pieno). Il costo del servizio di trasporto degli studenti è interamente a carico dell’Unione dei Comuni Parte Montis. Per il servizio di assistenza domiciliare, la percentuale di contribuzione della spesa è del 12% per i malati di Sla, indipendentemente dal reddito dell’utente. Stabilite infine le percentuali di contribuzione massime, relative al costo totale, dei servizi estivi a prescindere dal reddito: l’80% per il servizio di soggiorno anziani e il 90% per il servizio di spiaggia day. Su quest’ultimo, il Servizio sociale può disporre l’esenzione totale in casi di grave disagio economico. ( s.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA