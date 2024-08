Mensa scolastica e rimborsi dei libri,  domande in Municipio 

Si avvicina l’ avvio dell’anno scolastico e inizia la programmazione dei servizi e delle attività. C’è tempo sino al 20 settembre per l’iscrizione per usufruire della mensa scolastica. La richiesta deve essere inoltrata a servizisociali@comune.bosa.or.it . I genitori possono visionare nel sito istituzionale l’avviso con le fasce di contribuzione dell’utenza. Nei moduli (scaricabili sempre online ma a disposizione anche in Comune) per la scuola primaria a tempo pieno deve essere prodotta obbligatoriamente l’attestazione Isee aggiornata al 2024. Il Comune sta lavorando inoltre alla gestione di altre misure e interventi per il diritto allo studio come la borsa regionale e il rimborso di attrezzature e spese scolastiche, buoni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, rimborso spese viaggio per i pendolari. L’ufficio pubblica istruzione gestito da Maria Grazia Secchi è a disposizione per informazioni. ( s. c. )

