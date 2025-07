Mensa scolastica, domande solo online 

Siamo in piena estate ma per i genitori è già il momento per iscrivere i figli al servizio mensa organizzato dalle scuole di Sestu: è prevista l’iscrizione per la prima volta o il rinnovo del servizio in una sezione dedicata ai genitori disponibile nel sito web comunale dove ci sono tutte le informazioni a cominciare dai costi, che prevedono il servizio gratuito per chi ha un basso Isee. Si consiglia di non attendere all’ultimo momento, cioè la scadenza del primo settembre. Le mense delle scuole sestesi forniscono pasti preparati con la consulenza di nutrizionisti.

