San Sperate.
07 novembre 2025 alle 00:36

Mensa scolastica di via Sassari, ultimate le fondamenta 

Prende forma la struttura che nei prossimi mesi diventerà la tanto attesa nuova mensa delle scuole elementari di via Sassari. Gli operai sono al lavoro e allo stato attuale almeno il basamento in cemento si può già vedere dalla strada, dalla via Alghero.

Lo stabile, che si affiancherà ai campetti da calcio, permetterà quindi di avere dei locali attrezzati ad accogliere il servizio mensa, ma permetterà anche alla scuola di riappropriarsi degli spazi interni alla struttura.

«Gli interventi – dice il sindaco Fabrizio Madeddu – procedono spediti. sono state completate le fondazioni. Ora ci si concentra sulla realizzazione del vespaio, l’intercapedine che permette di proteggere lo stabile dalle infiltrazioni umide dal terreno. Per la realizzazione della nuova mensa scolastica sono stati stanziati 575.315,00, finanziati tramite il Pnrr. Il progetto ha l’obiettivo di realizzare un nuovo spazio mensa di 273 metri quadri, confortevole e in grado di ospitare un numero maggiore di posti, nello specifico 124, con l’intento di ridurre i turni di refezione (distribuzione dei pasti) e incrementare il servizio».

La speranza è quella di riuscire a completare la struttura in tempo per il prossimo anno scolastico. (m. pil.)

