«Mensa scolastica di scarsa qualità». A farsi portavoce del malcontento di una parte dei genitori degli scolari delle materne e delle elementari di Assemini è stata la consigliera di minoranza Sabrina Stara in Aula: «Ho ricevuto varie testimonianze di malcontento. Senza nulla togliere al rispetto delle norme igienico sanitarie, il cibo che arriva nelle tavole dei piccoli pare non sia appetibile, con un conseguente spreco alimentare. La riduzione sostanziosa del cibo (non viene servito un hamburger intero ma solo un quarto) si unisce alla scarsa qualità (soprattutto del pesce). I pasti non sono graditi e, di conseguenza, vengono buttati».

La polemica

La protesta è dilagata anche sui social, dove i genitori hanno chiesto un’inversione di tendenza: maggiore vigilanza, controlli a sorpresa, portate più sostanziose e qualità migliore sono le richieste più diffuse. Un grado di soddisfazione basso riscontrabile anche dall’osservatorio delle mense scolastiche “Food Insider”.

La replica

Di sicuro l’unico strumento a disposizione di tutte le mamme per inviare le segnalazioni al Comune non è mai stato utilizzato: «Nessuna e-mail contenente messaggi di disappunto - ha specificato in Aula l’assessora alla Pubblica istruzione Antonella Mostallino - è giunta ai nostri uffici per mezzo dell’unico canale ufficiale: il sito asseminisociale.retedelsociale.it. Nessun messaggio neanche dai docenti, invitati a vigilare sulla presenza di corpi estranei nei cibi». E ha ribadito che l’amministrazione «vuole il bene degli alunni e resta disponibile per ogni evenienza volta a migliorare, se necessario, il servizio».

Le mamme

Non soltanto all’assessora le polemiche paiono un pretesto per muovere accuse infondate: «Faccio parte della componente genitori della commissione mensa da 5 anni - ha raccontato Elena Schirru, 48 anni - e in questo periodo solo un’altra mamma ed io ci siamo candidate per farne parte. Abbiamo assaggiato i cibi durante le visite a sorpresa. Le zuppe, i ravioli e la pizza sono buonissimi, solo una volta è capitato che la carne fosse dura. Bisogna considerare il tempo che passa dalla cottura alla somministrazione: è normale che la pasta possa arrivare un po’ scotta. Le quantità? Rispettano le tabelle alimentari». E ammette: «Uno dei miei figli mangia, l’altro no. I gusti sono soggettivi». Schirru è soddisfatta dell’attenzione dimostrata dal Comune: «Sono sempre presenti. Sicuramente servirebbero corsi di educazione alimentare per le famiglie».

Dalla You way catering, società titolare del servizio mensa scolastica, si è preferito non rilasciare dichiarazioni

