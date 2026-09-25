Mensa scolastica dal 5 ottobre 

Riparte il servizio di mensa scolastica, a Gonnosfanadiga sarà attivo da lunedì 5 ottobre per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria a tempo pieno. Il servizio accompagnerà la ripresa a pieno regime delle attività scolastiche, garantendo il momento del pranzo agli studenti del tempo pieno.

Il Comune ricorda alle famiglie una condizione necessaria per usufruire del servizio: essere in regola con i pagamenti per gli anni scolastici precedenti. L’accesso al servizio è subordinato alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie. La verifica non riguarda solo il singolo bambino: in presenza di morosità anche per altri componenti del nucleo familiare, come fratelli o sorelle che abbiano usufruito del servizio in passato, la domanda di iscrizione non sarà accolta. Le famiglie interessate sono pertanto chiamate a verificare per tempo la propria situazione, in vista dell’avvio del servizio di refezione scolastica.

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