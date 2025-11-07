Mensa scolastica,  da gennaio si cambia 

Sulla mensa scolastica, il Comune di Decimomannu cambia rotta: l’attuale contratto è in scadenza e il Consiglio ha deciso di lasciarsi alle spalle il servizio catering e di ripristinare la cucina della mensa di via Petrarca, annessa alla scuola dell’Infanzia. «Puntiamo – ha annunciato la sindaca Monica Cadeddu – ad aumentare la qualità dei pasti, garantita dalla ridotta tempistica di arrivo degli stessi a tavola, e a renderli il più possibile apprezzabili dagli studenti».

Il nuovo appalto quinquennale verrà distinto in due momenti: il primo, dal valore di 140mila euro e un prezzo a base d’asta per singolo pasto pari a 5,53 euro, partirà a gennaio e terminerà a giugno 2026. Il secondo, dal valore di 1 milione e 400mila euro e un prezzo a base d’asta di 6,58, terminerà nel 2031, e sarà eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. «Il ritorno alla cucina – ha aggiunto Cadeddu – favorirà il monitoraggio della zona cottura da parte della commissione mensa».

Giovedì sera, nell’Aula consiliare, è stata portata in discussione la “relazione istruttoria per l’affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell’obbligo” dei plessi Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

«Dobbiamo provvedere all’esecuzione del nuovo affidamento – ha detto l’assessora all’Istruzione Elaine Portoghese – approvando una relazione ricca di particolari anche sull’importanza che il servizio della ristorazione scolastica ha sia per i ragazzi che per i genitori». L’assessora ha inoltre sottolineato il ruolo educativo del pranzo condiviso: «Non solo garantisce una corretta alimentazione basata sulle linee guida della Asl, ma insegna a bambini e ragazzi anche la corretta differenziazione dei rifiuti». (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA