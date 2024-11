Mensa scolastica, commissione al lavoro 

Una commissione comunale per controllare e migliorare il servizio della mensa scolastica dell’istituto comprensivo Dante Alighieri. A presiederla, su indicazione della giunta comunale, l’assessore alla cultura (con delega anche allo sport e al turismo) Matteo Plaisant. Ne fanno parte inoltre il dirigente scolastico Carla Atzeni o, in qualità di docente con delega di rappresentanza, Maria Grazia Ruiu. In rappresentanza dei genitori sono stati designati Alessia Tronci (scuola infanzia e secondaria di primo grado) ed Elisa Faa (sezione Primavera).

Tra i compiti della commissione, oltre a quello di creare un collegamento tra gli utenti e l’amministrazione comunale, c’è quello di controllare la qualità del servizio “anche tramite l’uso di apposite schede di valutazione, per quanto riguarda la qualità delle materie prime e la qualità dei pasti”. Tra gli obiettivi previsti c’è, infatti, quello di educare gli alunni all’apprendimento di abitudini alimentari salutari. In ogni caso il parere espresso dalla commissione, che resterà in carico per un anno, ha un valore consultivo e non vincolante. (g. a.)

