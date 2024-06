Mensa scolastica, chiusura anticipata 

Il consiglio scolastico chiude la mensa due settimane prima della fine delle lezioni, i genitori protestano e il Comune non ci sta: «L’amministrazione municipale può garantire il servizio, così come abbiamo fatto durante tutto l’anno, ma il consiglio di istituto che ha preferito diversamente e si rischia di creare disagi alle famiglie. Questo ci dispiace», commenta la sindaca Monica Cadeddu.

La decisione

La sospensione del servizio è stata comunicata dalla dirigenza scolastica del “Leonardo Da Vinci” con una nota trasmessa il 16 maggio agli uffici del Comune, la delibera del consiglio d’istituto è stata pubblicata all'albo scolastico il 19 maggio mentre la circolare è stata inoltrata alle famiglie il 30 maggio. La delibera del Consigli odi istituto è stata approvata all’unanimità: stop alla mesa per la Secondaria di primo grado giovedì 30 maggio, per la Primaria venerdì 7 giugno e per l’Infanzia venerdì 14 giugno.

Sorpresa l’assessora alla Pubblica istruzione Elaine Portoghese: «Da parte nostra c’è stata la piena disponibilità a concludere il servizio mensa il 30 giugno. Abbiamo preso atto della decisione dell’organo collegiale che ha scelto altre date». L’amministrazione è stata mera spettatrice di questa scelta non avendo voce in capitolo nonostante l’affidamento del servizio, di competenza comunale, avesse come data ultima il 30 giugno.

Le famiglie

In particolare le famiglie della scuola dell’Infanzia dovranno fare a meno di due settimane di pasti per i propri figli, e molti disapprovano. Se ne fa portavoce Tania Cirina, 37 anni: «Da un sondaggio è risultato che 6 classi su 7 dell’Infanzia volessero il servizio fino al 30 giugno». Sulla stessa linea Efisia Atzeni, 42 anni: «La scuola ha motivato la scelta con questioni legate a caldo e programmazione delle attività didattiche».

Scontenta anche Claudia Orrù, 45 anni: «Mio marito ed io lavoriamo entrambi e questa scelta peserà sulle tasche della famiglia». Sulla stessa linea anche Silvia Palomba, 35 anni: «Proprio quest’anno che il Comune aveva mostrato una certa apertura». Chiude Tiziana Muscas, 40 anni: «La sospensione di ciò che va ritenuto un diritto crea un grosso disagio. Inoltre la tarda pubblicazione non ci ha dato il tempo materiale per procedere con il ricorso. Hanno ben calcolato tutto».

