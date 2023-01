Mensa scolastica, caccia ai morosi 

Il Comune di Sanluri dà la caccia agli evasori della mensa scolastica. Il piano dell’amministrazione ha creato qualche malumore tra i genitori: in questi giorni, infatti, sono giunte a casa dei contribuenti le cartelle per il recupero forzoso delle somme dovute, nello specifico quelle relative all’anno 2016, con la maggiorazione delle spese di notifica di 5 euro e 65 centesimi, rispetto al costo del pasto di poco più di 2 euro. «Un atteggiamento irresponsabile – dice il sindaco Alberto Urpi – che provoca un vuoto nelle casse del Comune di circa 80 mila euro. Invitiamo gli evasori a mettersi rapidamente in regola».

Evasori

Sono almeno una settantina le famiglie coinvolte, nonostante lettere e sollecitazioni di pagamento. Gli alunni che usufruiscono del servizio di ristorazione in città sono 229 e ogni pasto costa 6,33 euro, ma grazie al contributo del Comune di 192 mila euro, il costo scende da un minimo di 2,20 a un massimo di 3,30 euro, in base alla fascia Isee, uno dei più bassi del Medio Campidano. Ora l’ente ha deciso di vederci chiaro: il lavoro di ricognizione è durato un anno e nei giorni scorsi sono arrivati i primi avvisi della riscossione coattiva del credito del 2016. L’ufficio Pubblica istruzione è ora impegnato a predisporre quelli dei morosi per gli anni 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022.

Gli sconti

In Comune ribadiscono la linea dura per il recupero dell’omesso pagamento. «Più volte – ricorda Urpi – abbiamo sollecitato le famiglie a pagare. Non possiamo continuare a tollerare questa, lasciatemelo dire, trascuratezza. Questa volta non facciamo sconti a nessuno: né a quelle famiglie che, pur avendo le possibilità economiche, da anni si rifiutano di pagare la retta della mensa scolastica, né alle famiglie bisognose, seguite dai servizi sociali che ricevono già agevolazioni anche per il servizio mensa». Urpi lancia l’ennesimo appello: «Invito gli evasori a mettersi in regola, questo increscioso malcostume penalizza la grande maggioranza dei genitori che diligentemente pagano il servizio di refezione. Ringrazio l’ufficio Pubblica istruzione e quello Finanziario per la mole di lavoro svolto». Pensiero condiviso dal capogruppo di minoranza e genitore, Salvatore Floris: «Inammissibile non pagare il pasto dei figli a scuola, se stessero a casa farebbero digiuno? No di certo. Doverosa l’attività di recupero, diversamente le persone virtuose dovrebbero pagare tre volte lo stesso pasto: la somma dovuta, quella che versa il Comune e quella dei furbetti».