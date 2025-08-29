VaiOnline
Quartucciu.
30 agosto 2025 alle 00:19

Mensa scolastica, appello ai ritardatari 

L’anno scolastico è ormai alle porte, così come l’avvio della mensa scolastica: l’amministrazione di Quartucciu sollecita l’iscrizione al servizio entro la data del 7 settembre.

Con il via alle lezioni parte anche in countdown relativo alla partenza del servizio di refezione comunale, relativo alle scuole dell’infanzia e la primaria. Il Comune ha così pubblicato una nota sul sito istituzionale, in realtà si tratta di un vero e proprio sollecito, nei confronti di coloro i quali non hanno ancora formalizzato l’iscrizione. Il via alle domande è stato avviato il 25 luglio e, ad oggi, risultano mancanti almeno 60 adesioni.

«Si tratta proprio di un sollecito perché entro il 7 di settembre dobbiamo chiudere le iscrizioni», spiega l’assessora Elisabetta Contini, «questo per garantire la possibilità ai bambini delle scuole di poter usufruire del servizio, dai dati in nostro possesso, arrivati dalla scuola, mancano ancora una sessantina di iscritti. Noi stiamo sollecitando perché questi provvedano entro i termini, il rischio», precisa l’esponente dell’amministrazione, «è che qualcuno il primo di ottobre resti fuori dalla mensa». L’amministrazione precisa inoltre che solo gli iscritti al servizio possono partecipare alle elezioni per il comitato mensa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTI

