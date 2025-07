Mensa scolastica, aperte le iscrizioni  

Al via le iscrizioni al servizio di mensa nelle scuole di Selargius. Il servizio verrà attivato nelle scuole dell’infanzia e primarie statali dove è previsto il tempo pieno e nelle scuole secondarie di primo grado con il tempo prolungato. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro l’8 settembre, con procedura online tramite il portale della comunicazione alle famiglie attivato nel sito del Comune. Per avere agevolazioni nella retta di deve presentare l’Isee, per i non residenti verrà applicata la tariffa massima per ciascun pasto.

RIPRODUZIONE RISERVATA