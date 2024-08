Mensa scolastica anche per le Medie 

Un unico centro cottura per le tre scuole del paese e un refettorio a servizio della scuola primaria. Nel potenziamento dell’offerta formativa con il tempo pieno, la mensa sarà anche a servizio delle Medie. In sintesi è il progetto della nuova mensa scolastica, dei cui locali nei giorni scorsi sono cominciati i lavori di «allestimento. È un affare da 396 mila euro, finanziati dal ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. «La struttura - spiega il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli - si estende su due livelli e sarà realizzata all’interno del cortile dell’Istituto comprensivo, in una porzione residuale e attualmente non utilizzata. Si prevedono tecniche costruttive all’avanguardia e la realizzazione di un manufatto a energia quasi zero dotato di sistemi di produzione di energia e elettrica da fonti rinnovabili».

Il primo cittadino illustra i tempi di costruzione dell’edificio: «Si prevede che la nuova struttura sia completata e regolarmente in funzione all’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, così da consentire una nuova destinazione ai locali refettorio all’interno della scuola primaria nell’ottica di migliorare, ogni giorno di più, l’offerta formativa dei nostri ragazzi».

Il sindaco incita il gruppo di maggioranza a proseguire sulla linea intrapresa: «Andiamo avanti con questo spirito di squadra: il paese sta attraversando un grande cambiamento, continuiamo a mettercela tutta».