Mensa scolastica, alle famiglie un pasto costerà 1 euro e 90 

Si è appena conclusa a Gergei la procedura per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per il prossimo anno scolastico 2024/2025. Il costo stabilito in 5 euro e 70 centesimi sarà quasi per intero a carico del bilancio comunale infatti il costo per le famiglie sarà di appena 1,90 euro. Un servizio al quale l’amministrazione comunale guidata da Rossano Zedda continua a dedicare impegno e risorse.

A Gergei la mensa scolastica è attiva ormai da anni per gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della scuola secondaria. Nonostante il calo degli alunni sia continuo ogni anno, vengono preservati ancora i tre gradi di scuola con l’investimento di ulteriori risorse che garantiscono un aiuto esterno, con figure professionali, visto che sono presenti le pluriclassi.

Per l’attivazione della mensa è stata seguita la procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa. «In questo modo – spiega Zedda – continueremo a garantire un servizio di ottima qualità senza gravare ulteriormente sulle famiglie». Un sostegno dunque a chi ha ancora i figli che frequentano la scuola e soprattutto in un periodo in cui si è pressati da tanti altri aumenti che gravano sui bilanci familiari.

«Intendiamo garantire – ha aggiunto il primo cittadino – un servizio indispensabile e prioritario ad un costo accessibile permettendo a tutti di usufruire del servizio».

