Mensa? No, panino e baby sitter 

Panino contro mensa: tra i banchi della scuola primaria di Arbus vince il cestino preparato a casa dalle mamme e, durante il pasto, gli alunni sono affidati a “baby sitter” pagati dal Comune. È l’ultimo capitolo di una tormentata vicenda che nasce dalla scelta della scuola di attivare la settimana corta che di fatto ha comportato il recupero del sabato libero con un rientro pomeridiano per completare l’orario settimanale. Ed è nell’intervallo tra l’attività didattica di mattina e quella del pomeriggio che l’amministrazione ha dato vita al progetto “accoglienza” in alternativa alla mensa.

La rivincita del panino

A settembre, col suono della prima campanella scolastica, la questione ha scatenato una serie di reazioni contrastanti che ha visto contrapporsi la scuola, ferma sulla settimana corta e gli insegnanti non disposti alla vigilanza sugli alunni, il Comune che ha cercato di rimediare all’assenza dei locali che avrebbe dovuto garantire per la refezione, i genitori che si sono divisi, 71 hanno scelto il cibo fai-da-te, 30 il rientro a casa alle 13 e il ritorno in classe alle 15. Un progetto che per le casse del Comune ha un costo in più di 35 mila euro per la doppia corsa dello scuolabus, somma che si aggiunge alle 66 mila del trasporto scolastico. E poi 12.500 euro per il progetto accoglienza, affidato ad otto figure esterne che gestiscono già servizi per conto del Comune.

Il Comune

Il sindaco Paolo Salis difende l’iniziativa: «Basta con le polemiche. Non giovano a risolvere il problema. Ho cercato di venire incontro alle richieste di papà e mamme, sia perché lavorano entrambi e non hanno possibilità di essere a casa all’uscita di scuola, sia per chi abita a 40 chilometri di distanza, esempio la Costa Verde, le miniere e la frazione di Santadi. In quest’ultimo caso due ore non bastano per il viaggio di andata e ritorno». Taglia corto il dirigente scolastico, Sebastian Ruggero: «La scuola ha accolto la proposta del Comune. Abbiamo consegnato i locali per le attività programmate».

La protesta

«Premesso che la mensa rientra nell’attività didattica – dice il consigliere di minoranza Agostino Pilia – al Comune spetta garantire i locali, cosa che non ha fatto. Ha investito 12.500 euro per garantire la presenza di personale esterno durante e dopo il pasto, per l’acquisto di giochi e 35 mila per il pulmino. La somma si sarebbe potuta utilizzare per adeguare gli spazi a refettorio, luogo educativo nella costruzione della relazione col cibo. Non c’erano i soldi. Strano che si siano trovati oltre 5 mila euro per Halloween». Il capogruppo Michele Schirru: «Siamo amareggiati per la bocciatura in Consiglio della nostra proposta: garantire il pasto preparato dal gestore della mensa. Un giusto compromesso. L'amministrazione ha sottovalutato la questione e oggi ci troviamo senza mensa e costi aggiuntivi per servizi che non soddisfano le famiglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA