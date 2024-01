Mensa del viandante, spesa per i poveri  

È stata un’Epifania ricca per la mensa del viandante in via Montenegro. Grazie alla donazione di generi alimentari da parte di un’azienda privata, è stato possibile non solo preparare un lauto pasto nel giorno di festa ma anche confezionare i pacchi da donare agli ospiti che possono così avere la garanzia di poter mangiare un pasto caldo anche a cena.

Nei pacchi sono stati messi prodotti a lunga conservazione come olio, latte, biscotti, pasta, marmellata e anche cioccolata per la gioia magari dei bambini delle famiglie bisognose.È soprattutto grazie a queste donazioni che la mensa gestita dai vincenziani riesce a garantire i pasti cinque volte alla settimana e anche appunto la preparazione dei pacchi. Oltre a queste poi, c’è il consueto sostegno del banco alimentare e della Coldiretti che regala spesso frutta a verdura.

Il martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica , arrivano in tanti per gustare un pasto caldo, soprattutto uomini che hanno perso il lavoro e si sono ritrovati in mezzo a una strada ma anche donne, magari divorziate che prima avevano tutto e poi sono rimaste persino senza un tetto sotto cui vivere. A determinare un aumento dei commensali di circa il venti per cento (prima a sedersi a tavola erano una trentina) è stata l’eliminazione del reddito di cittadinanza e sono aumentati anche i senza dimora.

