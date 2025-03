Mensa del povero, continua la solidarietà 

Anche gli operatori ecologici della De Vizia scendono in aiuto della mensa del viandante in via Montenegro. Dopo essersi consultati e messi d’accordo hanno devoluto circa 600 euro di spesa in buoni pasto raccolti, e ieri hanno portato gli scatoloni di viveri direttamente nella struttura gestita dai vincenziani. Il cibo adesso sarà distribuito ai bisognosi.

«Ci hanno dato un grande contributo», dice il presidente della mensa del viandante Marco Pilleri, «siamo molto contenti. Tante persone ci hanno fatto sentire la loro vicinanza in questo periodo e anche altre associazioni ci hanno promesso di darci dei viveri». Dal giorno della riapertura qualche settimana fa, «le cose per fortuna vanno bene. Non ci sono stati più problemi e ci auguriamo che continui così».

Il mese scorso i vincenziani erano stati costretti a chiudere la mensa per una settimana a seguito dei ripetuti furti di viveri. I ladri erano entrati nei locali per ben cinque volte portando via prosciutti, formaggi, scatolette e anche circa 200 euro di quote associative. Da lì la decisione di chiudere in attesa di dotare i locali di sistemi di sicurezza adeguati. Attorno alla mensa fin dall’inizio si era riversata un’ondata di solidarietà a partire dalla Coldiretti che aveva donato un grosso carico di frutta e verdura.

