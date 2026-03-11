VaiOnline
L’emergenza.
12 marzo 2026 alle 00:35

Mensa dei poveri, numeri in aumento 

Sempre più persone in difficoltà: ingressi in crescita del 10 per cento 

I più previdenti sono già davanti al cancello ben prima di mezzogiorno. Forse temono di perdere il posto e di non riuscire a poter pranzare. Perché negli ultimi tempi i commensali della mensa del viandante in via Montenegro, gestita dai vincenziani, sono in forte aumento: Il 10 per cento in più rispetto all’anno scorso, con circa 200 ospiti nei cinque giorni di apertura, il martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica oltre naturalmente ai festivi come Natale, Pasqua. Ma tutti vengono accolti.Sempre di più anche le famiglie che arrivano per ritirare i pacchi di viveri con un incremento del 20 per cento. E numeri in salita anche per chi usufruisce del servizio doccia, riservato soprattutto ai senzatetto, e del barbiere.

L’allarme

«L’incremento è dovuto anche all’arrivo di molti stranieri» spiega la vice presiedente della mensa Daniela Usai, «soprattutto donne che arrivano da Nepal, Tunisia e Colombia». Ma ovviamente, «non mancano i quartesi che sono soprattutto persone che hanno perso il lavoro ma anche chi ha situazioni familiari particolari, che ha debiti, che deve dare un mantenimento e così via. Chi prima ad esempio si arrangiava con qualche lavoretto, adesso non ha niente e non può permettersi di fare la spesa». Nessuno viene lasciato solo, «non diamo solo il pranzo ma spesso anche il cibo per poter poi cenare e altri viveri. Qui trovano anche un posto dove raccontarsi: ci parlano della loro condizione, cercano conforto e noi cerchiamo anche di indirizzarli dove dovuto a seconda dei problemi che hanno».

Povertà estreme

Il servizio doccia è attivo due volte a settimana il lunedì e il venerdì, gli stessi giorni e orari dell’Armadio del povero per la distribuzione degli abiti. «Si dà la priorità ovviamente ai senzatetto» spiega la responsabile Maria Xaxa, «così come per il barbiere che viene ogni due settimane. Ci troviamo davanti a tante storie difficili. C’è una persona ad esempio che vive in una sorta di baracca in campagna». E poi ci sono gli altri: quelli che dormono in auto, che stendono cartoni e coperte sotto i porticati, che si sdraiano nelle panchine.«E non sono giovani» aggiunge Xaxa, «in media parliamo di persone di 60-65 anni. Hanno paura che gli rubino le loro cose, le buste con gli abiti e la spesa che si portano dietro perché è successo più volte. Poi ci sono quelli che dicono di sentirsi più sicuri con altri senza tetto come loro, perché insieme si riesce a vincere la paura».

In mensa

In coda per mangiare o per prendere gli abiti nessuno ha voglia di parlare. «Gli ospiti della mensa» dice ancora Usai, «sono persone di tutte le età, giovani e meno giovani, uomini e donne divisi in parte uguali. Noi, nel limite del possibile, cerchiamo di stare vicino a tutti». Oltre alla mensa le conferenze vincenziane si occupano dei bisognosi delle sette parrocchie cittadine e seguono in media 600 famiglie.

