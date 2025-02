Mensa dei poveri nel mirino 

«Se continua così non saremmo più in grado di garantire il pasto per i poveri e chiudiamo tutto». Così i volontari vincenziani davanti a una situazione davvero insostenibile.

Dopo i tre furti di viveri alla mensa del viandante in via Montenegro, gli ultimi due mercoledì e sabato scorso, nella notte tra martedì e mercoledì c’è stata un’altra incursione:la quarta in neanche un mese. Questa volta oltre a prendere cibo come pasta, caffè e formaggio, i ladri si sono introdotti anche negli uffici dove hanno portato via circa 250 euro di quote associative che sarebbero servite per acquistare altri viveri per gli ospiti della mensa e per preparare i pacchi da distribuire a chi ne ha bisogno.

Lo sfogo

«Ormai non sappiamo più cosa pensare» dice amareggiato il presidente della mensa Marco Pilleri, «i furti sono all’ordine del giorno e noi di certo non possiamo andare avanti in questo modo. Stiamo facendo di tutto, anche l’altro giorno abbiamo preparato i pacchi per le famiglie bisognose con i viveri che erano rimasti e grazie alla generosità della Padaria e dell’Eurospin che ci avevano dato pane e prosciutti, ma è chiaro che continuando così noi non saremmo più in grado di garantire i pasti alla mensa». Perché, inutile negarlo, «siamo in emergenza. Abbiamo bisogno di aiuto». E infatti i vincenziani sono pronti a chiedere un incontro con il Comune per avere una mano in questa circostanza. Comune che, è bene precisare, dà da sempre un contributo fisso alla mensa.

«Abbiamo installato le telecamere e non è servito neanche quello» dice ancora Pilleri, «abbiamo lanciato l’allarme e non è servito a niente, le nostre giornate stanno diventando un incubo». E anche ieri il presidente ha dovuto fare tappa in commissariato per fare l’ennesima denuncia.

I sospetti

Anche questa volta il ladro è passato dal portoncino principale, scavalcando non si sa quale muro. Sta di fatto che pare sia bravissimo a non lasciare tracce e non mette nemmeno niente in disordine. Anche negli uffici non ha gettato le cose alla rinfusa, come se fosse andato a colpo sicuro.

«In ufficio poi» rivela Pilleri, «ha rubato anche tutta l’attrezzatura che stavamo utilizzando per riparare il portoncino tra cui un trapano».Le immagini delle telecamere hanno mostrato una persona con un cappuccio, longilinea che si aggira sicuro nei locali. Come se si trattasse di qualcuno che conosce bene il posto.Di certo non sembra farsi molti problemi ad essere scoperto dal momento che, sempre che si tratti sempre dello stesso ladro, alla mensa è già entrato a rubare quattro volte.

Lunedì in occasione del giorno della distribuzione dei pacchi gli stessi ospiti della mensa avevano urlato tutta la loro rabbia per quello che stava succedendo. «Stanno rubando il nostro cibo, questa è una cosa davvero triste. Chi fa un gesto simile è una persona senza cuore».

