Mensa chiusa, scontri e polemiche 

«Al centro dell’azione educativa c’è l’alunno, qualora questo principio dovesse venir meno non possiamo far finta che nulla succeda, a farne le spese sono i ragazzi e le famiglie». Sono le parole del deputato Gianni Lampis di Arbus in merito alla polemica sulla mensa della primaria del suo paese: «È indubbio che esista uno scontro tra due istituzioni dello Stato, da una parte la scuola, dall’altra il Comune. A questo punto mi pare inevitabile che chieda l’intervento del Prefetto e del ministro dell’istruzione Valditara».

Gli obiettivi

Per Lampis l’obiettivo è «trovare le giuste soluzioni che tengano insieme i diritti dei bambini, in un ambiente dove tutto deve ruotare attorno a loro». È lo stesso principio che gli insegnanti, l’amministrazione comunale e le famiglie difendono negli incontri pubblici, con comunicati stampa e in una fitta corrispondenza fra le due istituzioni. Solo a parole, di fatto la diatriba non accenna a placarsi, anzi peggiora, in un contesto di crescente preoccupazione per il futuro dei piccoli. In una nota alle famiglie e al personale, il dirigente scolastico, Sebastian Ruggero, dopo essere stato fortemente contestato dai genitori in un incontro pubblico, scrive: «Un insulto alla mia persona e all’istituzione che rappresento. In un periodo in cui l’offesa sembra sempre lecita, per rispetto all’incarico che ricopro, ho verificato se ci fossero gli estremi per procedere con le autorità giudiziarie, strada risultata perseguibile. Alla fine, però, ho scelto di ripristinare una collaborazione sana. Un clima sereno basato sul rispetto dei ruoli e compiti, ulteriori atteggiamenti inopportuni non saranno condonati».

La mensa

Il sindaco Paolo Salis fa il punto della situazione a partire dalla richiesta della scuola di adeguare l’orario dello scuolabus per rientrare a casa per il pranzo e tornare poi in classe, giustificata dall’impossibilità di attivare la mensa per mancanza di locali idonei e per il rifiuto degli insegnanti all’assistenza durante i pasti. «Apprendiamo – scrive Salis – che l’assistenza alla mensa non fa parte del progetto formativo, ma è a carico del Comune. Affermazione non supportata dalla norma, solo per scaricare le colpe a noi, nonostante il momento esclusivamente didattico. E questo dispiace. Porteremo avanti l’impegno preso con le mamme, ovvero l’assistenza dei ragazzi nella pausa-merenda con un progetto ludico-ricreativo pagato dal Comune». La soluzione riuscirà a placare gli animi?. Intanto ieri una buona notizia: dal Governo sono stati stanziati i fondi del Pnrr per l’adeguamento di locali scolastici inutilizzati a servizio mensa, la fetta destinata ad Arbus è di 213 mila euro.

