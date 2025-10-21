VaiOnline
Simaxis.
22 ottobre 2025 alle 00:29

Mensa chiusa, proteste a scuola  

Le lezioni sono iniziate da più di un mese e mezzo ma le cucine sono ancora chiuse. Per circa 400 bambini delle scuole dell’Unione della Bassa Valle del Tirso niente mensa e numerosi disagi per le famiglie di Simaxis, Ollastra, Villaurbana, Zerfaliu, Simaxis. Problemi anche per i genitori dei bambini di Siapiccia e Siamanna, distribuiti nelle varie scuole del territorio. In tanti ora stanno valutando di trasferire i figli ad Oristano. L’Unione, l’ente che si occupa del servizio, fa sapere intanto che la situazione non cambierà prima del 3 novembre.

I disagi

Una situazione insostenibile, soprattutto per i genitori che lavorano. «Per andare a prendere i miei tre bambini, visto che sia io che mio marito lavoriamo fino alle 14.30, siamo costretti a chiedere aiuto ogni giorno – si sfoga una mamma - E quando i parenti non sono disponibili dobbiamo pagare una baby-sitter». Le fa eco un altro genitore. «Io non so più come fare, non è possibile chiedere al mio datore di lavoro un permesso ogni giorno. Purtroppo i bambini della scuola dell’Infanzia devono uscire entro le 13, un'assurdità». Per i bambini della Primaria che invece frequentano anche due pomeriggi alla settimana «ci consentono di portare a scuola un pasto caldo - racconta un genitore - Bisogna comunque organizzarsi: o si cucina la mattina presto o bisogna abbandonare il posto di lavoro per portare il pranzo a scuola. Tutto questo è assurdo, non è possibile che l’Unione dei Comuni non sia stata capace di organizzarsi per tempo». Alcune mamme hanno raccontato poi di aver rinunciato a diverse offerte di lavoro. «Stiamo valutando di trasferire i bambini ad Oristano dove il servizio mensa è partito».

Il Comune

Molto critico il sindaco di Simaxis, Giacomo Obinu. «Sembra che la ditta non abbia ancora potuto attivare il servizio per mancanza di dati certi sull’utenza e per una mancata manutenzione ordinaria dei locali adibiti alla cottura dei pasti - spiega - Come amministrazione chiediamo un cambio di passo in modo che ci sia una programmazione per tempo dei servizi». Il presidente dell’Unione Basse Valle del Tirso, Raimondo Deidda sostiene che «l’Ente è a corto di personale e i tempi subiscono una conseguente dilatazione. Siamo in fase di perfezionamento dell’affidamento del servizio, mi scuso con i cittadini per l’attesa, siamo a disposizione per fornire informazioni».

