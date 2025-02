Mensa chiusa per furti, la rabbia dei bisognosi: «E noi dove andiamo?» 

Arrivano alla spicciolata per il consueto pranzo di mezzogiorno del sabato, alla mensa del viandante in via Montenegro. Ma il cancello questa volta è sbarrato, appeso c’è soltanto un biglietto “La mensa è chiusa per furto fino a data da destinarsi”.

«E adesso dove mangiamo? Cosa faremo fino a quando non riapriranno?». Perché le vittime dei ripetuti furti di viveri che hanno costretto i vincenziani a chiudere la mensa, sono proprio i bisognosi che cinque volte a settimana accorrono qui per avere un pasto caldo.

Tra questi c’è Mario, 70 anni. Arriva presto, non sono nemmeno le 11,30. «Perché è chiuso?» dice preoccupato, «e io oggi cosa mangio? Sono rimasto senza nemmeno un euro per comprarmi un panino e non so dove sbattere la testa. È assurdo, non solo hanno rubato il nostro cibo ma adesso ci costringono a non poter nemmeno venire a pranzo». Passano dieci minuti ed ecco arrivare Ada, 65 anni. «Io vengo sempre a mangiare qui quando è aperto, ma mai mi sarei aspettata che addirittura chiudessero. Come è possibile che se c’erano anche le telecamere non si sia ancora riusciti a catturare i ladri? Starò a dieta forzata. Già era difficile recuperare qualcosa per la cena, figuriamoci anche per il pranzo». E poi, aggiunge, «non va bene che in una città come Quartu ci sia solo una mensa per i poveri, ce ne vorrebbero di più perché sono tante le persone che hanno bisogno». Certo è che la mensa aprirà soltanto quando ci saranno le condizioni di sicurezza. Molto probabilmente non prima di sabato.

