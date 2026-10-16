«Mensa aperta, bimbi a digiuno» 

La domanda di rito, non appena i bambini varcano il cancello della scuola primaria del Sacro Cuore, è sempre la stessa: «Oggi hai mangiato?». Sono le 16.30, i piccoli escono dal tempo pieno e le mamme, prima ancora di sapere cosa abbiano imparato in matematica e geografia, cercano di capire se a pranzo abbiano messo qualcosa nello stomaco. Spesso, raccontano, la risposta è no. Da qui la protesta contro il nuovo menu della mensa, elaborato da una nutrizionista e approvato dall’Asl 5. La contestazione delle famiglie non riguarda l’equilibrio nutrizionale, ma il gusto delle pietanze e le modalità di preparazione.

A digiuno

«Va bene insegnare ai bambini che devono adattarsi, ma se è immangiabile è un’altra cosa - dice Cristiana Concas – Vorremmo che il menu venisse incontro anche al loro gusto, almeno in una delle due pietanze proposte». Nel mirino ceci in tutte le salse e frittata di cavolfiore. E poi l’insalata di riso, che può sostituire il secondo perché le proteine sono garantite dal prosciutto. «Mio figlio mi ha detto: “Ma a me ne è capitato solo un cubetto”», racconta la mamma. Valentina Camedda ha due figli, uno in terza e la sorella in quinta: «Pago la tariffa massima perché non sono residente ma nessuno dei due sta toccando cibo. Quando escono sono affamati». Valentina Serpillo ha raddoppiato la merenda: «Un panino lo mangia all’intervallo, l’altro lo tiene per il pranzo e appena esce mi chiede qualcosa da mangiare».

«Io non pago più»

La figlia di Mara Casu è in quinta: «Ogni giorno la stessa cosa, rientra a casa senza aver toccato cibo». Per Giorgia Salis non si tratta di capricci: «Potrei capire se a lamentarsi fossero cinque, anche dieci bambini: ma quando inizia ad essere il 90 per cento delle classi, allora è un problema di preparazione delle pietanze». La qualità degli alimenti non è in discussione, sostiene, ma «è il tipo di preparazione che non va bene». Intanto ha sospeso i pagamenti: «Una cosa è certa, io per ora non pago». E non è l’unica famiglia a valutare questa possibilità. La questione, che riguarda tutte le materne e primarie che erogano il servizio del tempo pieno, è arrivata in Comune.

Dal Comune

Nei giorni scorsi l’assessore alla Cultura ha riunito la commissione mensa. «Da lunedì partirà il menu invernale – spiega Simone Prevete – si lavorerà a una modifica che tenga conto delle situazioni che si sono venute a creare e si troveranno le soluzioni». Francesca Marchi, componente della commissione Cultura, conferma le criticità: «Il menù nuovo non piace: in alcuni casi perché sono proprio i cibi a non essere di gradimento dei bambini, in altri casi non lo sono le preparazioni». A Oristano “Serenissima ristorazione”, attuale gestore del servizio, eroga oltre mille pasti al giorno. Il Comune chiede alle famiglie qualche settimana di rodaggio del menù invernale, prima di valutare eventuali modifiche. Ma la pazienza dei genitori è già agli sgoccioli. Intanto la minoranza consiliare ha depositato una mozione sull’educazione alimentare, gli stili di vita sani e la valorizzazione dei prodotti a chilometro zero. Tra le proposte, un tavolo permanente con istituzioni, scuole e Asl e una revisione dei criteri delle future gare, dando più peso alla qualità.

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