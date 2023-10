Mensa a singhiozzo, protestano gli agenti del carcere minorile 

Disagi e criticità al carcere minorile di Quartucciu, la polizia penitenziaria annuncia lo stato di agitazione: «La situazione è sempre più insostenibile, sono diverse le criticità che gli agenti sono costretti a sopportare», attacca Raffaele Murtas, segretario del sindacato autonomo della polizia penitenziaria (Sinappe). «L’ultima criticità in ordine di tempo riguarda la mensa di servizio: il personale è costretto a portarsi il cibo da casa, in quanto la ditta che si è aggiudicata il servizio non fornisce con regolarità la merce per cucinare i pasti dei poliziotti».

Un problema che il sindacato pare avesse già segnalato nei primi giorni di settembre, ma che sembra essere caduto nel dimenticatoio. «Anche oggi il personale ha dovuto acquistare il pasto a proprie spese. E per protesta si sta astenendo dalla mensa», aggiunge Murtas che punta il dito sulla gestione dell’istituto.

«Dopo ripetuti tentativi per cercare un rapporto costruttivo e di confronto, riteniamo che l’attuale gestione ormai sia inadeguata, troppo conflittuale e poco attenta alle reali esigenze della polizia penitenziaria. Ci auguriamo che a breve venga assegnato un nuovo direttore in istituto, così non si può andare avanti».

