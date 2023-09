Mens Sana, a Bono la letteratura racconta lo sport  

A Bono, dal 22 al 24 settembre, un festival che unisce sport e cultura: si tratta di Mens Sana, organizzato dal Comune in collaborazione con Lìberos, in cui si racconteranno le vicende di chi ha fatto la storia dello sport, ma anche di coloro che hanno lottato per un ambiente più equo e inclusivo. Come l’ex Farfalla Nina Corradini, che ha denunciato le vessazioni subite durante la preparazione atletica con la nazionale di ginnastica ritmica e ha raccontato la sua storia nel libro “Sorridendo sempre. Ero una Farfalla e mi hanno spezzato le ali” (Rizzoli), scritto con la giornalista Valeria Abate che lo presenterà al festival.

Lotte e inclusione

Accanto alle lotte di oggi, quelle di ieri: ne è un esempio Alfonsina Strada, la prima donna che è riuscita a partecipare al Giro d’Italia (nel 1924) quando la gara era solo maschile. Di lei ha scritto Simona Baldelli in “Alfonsina e la strada”, edito da Sellerio. Sport e inclusione anche nel libro di Francesco Trento, che presenterà “Crazy for football” (Longanesi), scritto con Volfango De Biasi: è la storia di uno psichiatra che ha organizzato il primo mondiale di calcio a cinque per squadre formate da pazienti con disagio psichico. È invece legata alla Sardegna la storia di Natali Shaheen, già capitana della nazionale di calcio palestinese, oggi calciatrice dell’Athena Sassari e allenatrice dei bambini del Latte Dolce Calcio, raccontata nel suo libro “Un calcio ai pregiudizi. Dalla Palestina alla Sardegna dribblando ogni ostacolo” (Edes).

Stelle

Accanto a questi esempi ci saranno quelli di numerosi campioni, dall’uomo più veloce del mondo (di cui ha scritto Nicola Roggero per Kennes in “Usain Bolt. Irripetibile”) ai fuoriclasse raccontati da Alessandro Mastroluca nel libro “Federer, Nadal, Djokovic. I dominatori del tennis” (CentoAutori), scritto con Andrea Pelliccia, passando per la nazionale di pallavolo maschile guidata da Julio Velasco, raccontata da Giuseppe Pastore ne “La squadra che sogna” (66thand2nd). Tanti altri autori, storie e sport si avvicenderanno a Bono, con un occhio di riguardo alle scuole del paese dalle elementari alle superiori: Luigi Garlando, che scrive da anni opere di successo per adulti (tra cui la straordinaria storia della famiglia Panini, che presenterà a Bono) e per ragazzi, incontrerà gli allievi per portare alla loro attenzione storie di sport che, attraverso i libri, ne insegnano i valori fondamentali. «Il festival nasce come investimento sulla cultura, un ambito spesso trascurato ma per noi fondamentale, in questo caso legata allo sport, che conta a Bono tantissimi appassionati e numerose società sportive che lo promuovono», afferma Michele Solinas, sindaco di Bono. «Spero che questa sia la prima di tante edizioni e confido in una partecipazione massiva della popolazione, non solo di Bono ma di tutto il Goceano». (red. cult.)

RIPRODUZIONE RISERVATA