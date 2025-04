Menopausa precoce, quali sono i rischi 

Menopausa precoce: quali sono i sintomi?

La menopausa si definisce “precoce” se compare prima dei 40 anni: le ovaie smettono di far maturare i follicoli in risposta ad una diminuzione dei livelli di estrogeno e progesterone, tale disequilibrio è responsabile dell’aumentata produzione dell’ormone follicolo-stimolante (FSH) da parte dell’ipofisi. L’alterazione dell’asse ipofisi-ovaio aumenta nella donna l’incidenza di osteoporosi, artrosi, perdita del tono muscolare, patologie cardiovascolari, ansia, vampate di calore, alterazioni del sonno, secchezza vaginale, cistiti, diminuzione della libidoc. Una terapia ormonale sostitutiva personalizzata, in assenza di controindicazioni, garantisce alla donna un’adeguata qualità di vita.