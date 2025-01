Menopausa, fase delicata per la vita delle donne 

L’irregolarità del ciclo mestruale è il primo segnale che si sta andando incontro a questo nuovo periodo della vita, una condizione che si verifica fra i 45 e i 55 anni quando le ovaie smettono di produrre gli ormoni sessuali. Nel 10 per cento dei casi la menopausa può arrivare anche molto prima per ragioni legate a disfunzioni e cure mediche. Ne parla Monica Pilloni, ginecologa e sessuologa del Policlinico Aou di Cagliari, ospite oggi alle 15 su Videolina di Lorenzo Paolini (condirettore L’Unione Sarda) per Unione Salute.