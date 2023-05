«Meno zone di espansione nel Puc» 

Un Puc da adeguare al Piano paesaggistico regionale. Uno studio curato da diversi tecnici, tutti presenti in aula e che l’altra sera è stato presentato in Consiglio comunale. Dopo l’introduzione della sindaca Francesca Fadda, è stato l’assessore all’Urbanistica Antonio Melis a fare la ricostruzione storica dell’attuale strumento urbanistico vigente dal 2003.

La novità

«Il documento - ha detto Melis - pone l’accento sull’obbligo di adeguamento del Puc al Ppr, al quale si sta lavorando da oltre 12 anni. L’adeguamento al Ppr implica inevitabilmente il ridimensionamento delle zone C di espansione da 600mila a 160mila metri quadrati: una riduzione del 30 per cento improntata al contenimento del consumo del territorio. È un’operazione matematica che si ottiene applicando-dice l’assessore Melis- i parametri del decreto Floris con due ipotesi di pianificazione: quella di 100 metri cubi ad abitante e quella con 150 metri cubi sempre ad abitante. Aggiungo anche lo studio finora fatto elimina le zone H di rispetto assoluto in aree nuovamente agricole con evidenti vantaggi per il comparto e si occupa anche delle zone montane e costiere nel rispetto totale del territorio. Nella zone costiere l’edificazione è satura sotto il profilo volumetrico: saranno possibili solo interventi di riqualificazione. In questo giorni invierò una Pec al gruppo di studio invitandolo a seguire le indicazioni presentate in Consiglio».

Il dibattito

Piuttosto critico Saverio Pinna, l’unico consigliere di minoranza presente ai lavori. «Non contesto le disposizione della Regione. Qui se ne sta facendo una questione di numeri. Non sono d’accordo. La politica deve andare oltre, mediare il più possibile con la Regione per evitare che tantissima gente, con proprietà nelle zone C, che da 20 anni paga l’Imu su un terreno edificabile, oggi rischi di vedere la loro proprietà nuovamente retrocessa a zona agricola. Chi resterà fuori dalla zone di espansione sarà pesantemente penalizzata. La Regione – dice Saverio Pinna - ha fatto il Ppr dopo che il Comune aveva approvato il Puc non dandoci il tempo materiale per sviluppare l’insediamento abitativo che la Regione stessa ci ha approvato con la zona C. Per l’eliminazione delle zone H sono d’accordo».