«Meno vincoli nella zona del parco di Gutturu Mannu» 

«Il divieto di caccia nell’area demaniale del parco di Gutturu Mannu che ricade nel territorio di Assemini è troppo estesa a causa di un errore della Regione». Ne sono convinti i responsabili di un’associazione venatoria di Decimomannu , storici frequentatori di quelle zone, che si sono rivolti all’amministrazione del sindaco Mario Puddu per chiedere «che ci venga restituita loro la possibilità di praticare la caccia grossa»

Sono circa tremila gli ettari sui quali grava il vincolo di protezione faunistica nella foresta demaniale di Gutturu Mannu e che ricadono nel territorio di Assemini.

Ne parla Alberto Nioi, presidente del Consiglio comunale: «Il parco è un ente pubblico costituito da vari Comuni, tra i quali è presente Assemini. Nel 2014, a seguito di un errore burocratico, il divieto di caccia è stato esteso a una porzione più ampia rispetto a quella del perimetro iniziale».

Sull’argomento interviene anche Ettore Melis, 60 anni, cacciatore decimese: «L’associazione venatoria di cui facevo parte da dieci anni chiede la modifica del perimetro dell’area vincolata. Purtroppo le varie amministrazioni che si sono susseguite finora non hanno accolto le nostre istanze. Ci auspichiamo che questa sia la volta buona, in modo da far rinascere l’associazione oggi in crisi. In questi anni i Comuni di Capoterra e Pula hanno ottenuto una notevole diminuzione dei vincoli. Chiediamo che lo stesso avvenga ad Assemini».

«A oggi - conclude Nioi - l’ente ha avviato l’installazione della segnaletica sentieristica, la delimitazione del parco nonché la predisposizione del piano del parco, un documento tecnico che stabilirà le regole da rispettare». (sa. sa.)

