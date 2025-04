«Meno vincoli nel centro storico» 

Riflettori puntati sul cuore di Busachi. Martedì, alle 17.15 nell'aula consiliare, è stato organizzato un incontro durante il quale verrà illustrato il Piano particolareggiato del centro storico esterno al centro matrice. Per l’occasione saranno presenti il tecnico che l’ha predisposto, l’ufficio tecnico e gli amministratori.

«Tre anni fa, dando seguito al nostro programma, abbiamo affidato l’incarico per redigere il nuovo Piano del centro – spiega il sindaco, Giovanni Orrù – L’obiettivo che ci siamo posti era dotare la zona A di un nuovo Piano particolareggiato per rivedere le situazioni lotto per lotto, individuando quindi la possibilità di aumentare anche il volume».

Il sindaco ricorda che «I tecnici del Comune ci hanno fatto notare che il vecchio documento era abbastanza rigido e incompleto e in virtù di ciò veniva negata ai cittadini l’opportunità di realizzare una stanza in più o di arrivare ad una certa altezza, ad esempio. Abbiamo avuto situazioni in cui giovani che volevano ristrutturate vecchie case, vedendosi bocciare i progetti di ristrutturazione per i vincoli, hanno deciso di andare via da Busachi. Ora, con il nuovo strumento urbanistico, verranno offerte nuove opportunità in modo da ripopolare il paese e il centro storico».

L’incontro di martedì segue quello avuto tra gli amministratori e i tecnici. Una volta concluso questo passaggio il Piano sarà portato all’attenzione del Consiglio comunale per la sua approvazione e poi sarà trasferito in Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA