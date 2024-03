Meno tribune, possibili rincari per i biglietti  

Una tribuna in meno rispetto allo scorso anno. Quella “centrale”, di fronte al semaforo del Largo, «per non creare disagi ulteriori al traffico», sparisce. Il capitolo relativo alle tribune da allestire per la 368esima edizione di Sant’Efisio anticipa alcune modifiche rispetto al passato. Non sul posizionamento, però: saranno sempre in via Roma e nel largo Carlo Felice. Questo però non porterà alla riduzione dei posti a sedere. In considerazione della riduzione delle tribune e dell’assenza di quella collocata all’incrocio di fronte al largo Carlo Felice, saranno comunque recuperati i posti con una o più tribune sistemate nel Largo o nella stessa via Roma. Alla fine, complessivamente i posti a sedere saranno 1.900. Alcuni andranno (a pagamento) per spese di rappresentanza, gli altri (sempre a pagamento) a disposizione di turisti e fedeli. L’amministrazione ipotizza un’entrata di circa 65mila euro dalla vendita dei biglietti. Anche se, con le gare d’appalto ancora in corso, i prezzi non sono stati ancora stabiliti. L’anno scorso si andava dai 20 euro in piazza Matteotti ai 40 davanti al municipio, passando per i 30 in via Roma angolo Largo e ai 35 euro nelle altre tribune presenti in via Roma. Di fronte all’aumento dei prezzi delle forniture, anche il prezzo dei biglietti potrebbe subire qualche ritocco. Si vedrà. ( ma. mad. )

