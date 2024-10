Meno tiri in porta ma quanta corsa 

Anche a Torino il Cagliari colpisce il suo legno quotidiano, con il destro di Obert che avrebbe potuto regalare una vittoria in casa della Juventus che manca da quasi sedici anni. Con nove tra pali e traverse, la squadra di Nicola allunga su tutte le altre (Atalanta e Roma sono a 5) per un primato che si spera possa perdere presto. Nei cinque maggiori campionati europei solo il Barcellona ne ha presi di più (10). Nell’ultima gara le statistiche, nonostante la parità, sono tutte a favore della Juventus con il numero delle occasioni da gol (15) che spiccano su quelle del Cagliari (5). Altro dato sono i 652 passaggi riusciti dai bianconeri contro i 189 del Cagliari. Sono 21 i tiri della squadra di Motta, solo 9 dei rossoblù, in netto calo rispetto alle precedenti gare. Infatti la squadra di Nicola è scesa di tre posizioni nella graduatoria delle squadre di serie A. Marin è stato eletto MVP dalla Lega, ma un altro rossoblù si è messo in evidenza: Roberto Piccoli non ha giocato tanti palloni ma ha realizzato il 100% di passaggi riusciti, quello che ha tirato di più (4) ed è stato il giocatore di Nicola che ha corso di più dopo Obert e Zappa. A proposito di corsa, il Cagliari continua ad essere nella top 5 per i chilometri percorsi, la distanza media nella corsa e nello scatto.

