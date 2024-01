«Meno scuole accorpate, nessuna chiusura» 

Qualche accorpamento in meno, altri modificati (tra cui quello che a Cagliari aveva portato a una raccolta di oltre ottocento firme) e, soprattutto, nemmeno una scuola chiusa in tutta la Sardegna per via del dimensionamento scolastico. Quasi allo scadere, la Giunta regionale ha approvato il piano dell’assessore alla Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu, che contiene diverse novità. Non lo è, il fatto che nessuna scuola chiuderà, perché era così anche prima, ma per quanto riguarda le autonomie scolastiche alcune cose sono cambiate proprio nell’ultimo giorno utile della “finestra” aperta dal Governo, e che si chiudeva ieri.

Le novità

La corsa alla revisione del piano per il dimensionamento scolastico è stata aperta dal Governo con il decreto Milleproroghe, che ha concesso alle Regioni il 2,5% di accorpamenti in meno. Fatti salvi quelli già previsti, diversamente a quanto era stabilito, ora il piano regionale prevede che le elementari Lilliu di Cagliari (via Garavetti) non siano più accorpate con via Stoccolma, che mantiene il suo istituto comprensivo. La Lilliu va invece assieme alle medie Alfieri, che da sempre sono il suo sbocco naturale al punto che esistono progetti di continuità fra le due scuole, e con le medie del Conservatorio di musica “Palestrina”. Tutte insieme, formano un istituto comprensivo. Restano poi il comprensivo di Marrubiu, quello di Teulada, uno di Iglesias (il Baudi di Vesme), mentre il liceo delle Scienze umane “Sebastiano Satta” di Nuoro non sarà accorpato con il liceo classico “Asproni” del capoluogo barbaricino.

La sintesi

Dopo un lungo periodo di polemiche e paure, la partita del dimensionamento scolastico (obbligatorio in quanto previsto da norme nazionali) in Sardegna si chiude soprattutto con la fine dell’animata protesta che a Cagliari ha riguardato la Lilliu di via Garavetti, in un primo tempo accorpata a via Stoccolma e che ora abbraccia l’Alfieri, oltre che le medie del Conservatorio di musica. Oltre ottocento genitori avevano firmato una petizione all’assessore, e ora la decisione è arrivata.

L’assessore

«Avevo chiesto», commenta Andrea Biancareddu, assessore regionale alla Pubblica istruzione, «a tutte le Province di inviarmi un piano con i suggerimenti, considerato che la sovranità degli enti locali deve esercitarsi anche su scelte che possono essere impopolari. L’unica a inviarlo è stata Nuoro». Le carte in tavola sono cambiate diverse volte: «Abbiamo 270 autonomie scolastiche», dice Biancareddu, «dovevano diventare 220, poi 190. Abbiamo trattato col ministro e siamo arrivati a 228 per via dell’orografia del territorio e della dispersione scolastica. Il Governo», aggiunge l’assessore, «ci consente ora ci conservarne 234, che è un buon risultato considerato che quando sono entrato in carica avevamo 29mila studenti in più. E basta dire che alcune scuole chiuderanno: nemmeno una lo farà. Oltretutto», fa notare Biancareddu, «il Milleproroghe concede ai dirigenti che hanno più di un istituto di nominare un vice in ogni scuola, sollevato dall’obbligo di insegnare e che farà la funzione del dirigente. Infine», conclude l’assessore, «il ministro Valditara ci ha inseriti nell’Agenda Sud: significa più investimenti in trasporti, mense, edilizia scolastica, ore suppletive e palestre».

