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Verso il voto.
28 aprile 2026 alle 00:25

«Meno rifiuti, più parcheggi e sicurezza» 

Le priorità nell’agenda dei cittadini e le richieste rivolte al futuro sindaco 

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La città che i quartesi vorrebbero è prima di tutto, una città più bella. Senza rifiuti e senza discariche. Ma anche una città più sicura, dove nessuno si senta più in pericolo quando torna dal lavoro che è già buio. E ancora con più parcheggi, con un Poetto più vivile e con più servizi. A poco più di un mese dalle elezioni comunali, i cittadini sognano una Quartu migliore e lanciano suggerimenti al sindaco che verrà.

L’appello

Tore Demartis 70 anni, le priorità le ha ben chiare: «Non ho tante pretese ma quello che vorrei è una città più vivibile e accogliente con più controlli la notte, in modo che si possa uscire tranquilli, senza correre nessun rischio. Penso soprattutto a chi esce da lavoro e deve tornare a casa al buio, alle ragazze che non devono sentirsi minacciate a percorrere anche soli pochi metri per tornare alle loro abitazioni. E poi al nuovo sindaco chiederei anche di togliere un po’ di parcheggi a pagamento perché forse sono troppi».

Temi caldi

Il tema dei rifiuti è sicuramente uno dei più “caldi”. Franco Ziri 64 anni commerciante suggerisce, «Bisognerebbe rivedere qualcosa, come ad esempio le regole dell’ecocentro che sono troppo stringenti. Certe categorie di rifiuti, come a esempio le macerie, si possono gettare solo in piccole quantità e in periodi non ravvicinati e questo crea disagi ai cittadini». Anche Sandra Balestrieri 73 anni sogna di vedere la città più pulita, «e questo vuol dire inasprire le sanzioni contro chi getta i rifiuti per strada e nelle campagne. Bisogna educare i cittadini a rispettare l’ambiente dove vivono». La viabilità è un altro nodo critico. «Cosa vogliamo dire delle piste ciclabili che sono quasi sempre occupate dalle auto così come i passaggi pedonali?», evidenzia Giancarlo Puddu. «Occorre controllare e multare. E poi non va bene che abbiano eliminato molte aree carico e scarico, perché così creano problemi ai commercianti». Liliana Aru e sua sorella Graziella hanno la merceria in via Vittorio Emanuele e dicono, «Se magari sistemassero la strada che è piena di buche sarebbe una gran cosa e il sogno è che si trovino soluzioni contro la sosta selvaggia: a volte parcheggiano le auto davanti al nostro negozio che non riusciamo nemmeno ad entrare. L’altro giorno è arrivato un disabile e non sapevamo come farlo accedere al negozio».

Più spazi per i bimbi

Anche Lucia Pani 47 anni è una commerciante. «Al sindaco che verrà vorrei chiedere di iniziare la promessa sistemazione di piazza IV Novembre, di realizzare qualche spazio per i bambini e un mercato rionale con la zona pedonale almeno una volta al mese, da piazza IV Novembre a piazza Dessì. Servono anche concerti, iniziative per i giovani, che in città mancano da tanto».E tutti vogliono una città di sport, con lo stadio di Is Arenas che riprenda vita, con gli atleti che tornino a giocare e con le famiglie che che affollino lo stadio dopo anni di abbandono. «I lavori sono iniziati – aggiunge Pani – e non possiamo che sperare finiscano presto perché la città ha bisogno anche di uno stadio».

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