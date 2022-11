Meno rifiuti e Tari più leggera 

I più virtuosi la attendono nella speranza di ottenere qualche beneficio in bolletta; i meno scrupolosi un po’ la temono. Tutti, però, si chiedono come il servizio di raccolta differenziata cambierà a partire dal primo gennaio, quando dovrebbe entrare in vigore la tariffa puntuale. Il condizionale sulla data è d’obbligo, dal momento che la bozza del regolamento approvata qualche giorno fa dalla Giunta di Massimiliano Sanna deve ancora passare in commissione Bilancio e poi avere il via libera dell’Aula. La commissione si riunirà domani e mercoledì 30. Sempre domani è in programma un incontro tra il Comune e la ditta che gestisce il servizio per definire tutti i dettagli sull’applicazione del nuovo sistema di calcolo che consente di determinare una tariffa proporzionale, almeno in parte, alla fruizione del servizio di raccolta rifiuti.

Cosa cambia

La sfida è duplice: migliorare le performance della raccolta differenziata, che a Oristano ha già raggiunto ottimi livelli, e garantire ai cittadini una spesa commisurata alla reale produzione di secco indifferenziato. Ma come funzionerà, si chiedono i cittadini, dal punto di vista pratico? La quota variabile della tariffa sarà determinata dal numero di conferimenti della frazione secca. Ogni operatore della ditta Formula Ambiente, infatti, sarà dotato di un braccialetto in grado di leggere il microchip sul mastello, associato al codice utente di ciascun cittadino. La tecnologia è quella RFID, che ha tre elementi: il tag, composto da un chip e da una piccola antenna che lo contorna, una seconda antenna che colloquia con quella del tag per mezzo delle onde radio e un lettore che da una parte scambia informazioni, per mezzo dell’antenna, con il tag mentre dall’altra si rivolge al sistema informatico a cui è collegato. In sostanza, meno volte nell’arco del mese si esporrà il bidone, più bassa sarà l’imposta comunale. Certo, a oscillare sarà solo la quota variabile, alla quale occorre sommare quella fissa calcolata in base al numero di componenti del nucleo familiare. La somma degli svuotamenti moltiplicata per la capacità del contenitore è trasformata in volume annuale di rifiuti prodotti; ad esempio, un contenitore da 150 litri svuotato 12 volte nell’arco dell’anno corrisponde ad un volume di 1.800 litri.

Resta da capire come sarà gestita la novità nei condomini che ancora oggi usufruiscono dei carrellati.

L’appello