Meno residenti, più abitazioni 

Anni Settanta, la città cresce e sfonda a Sa Rodia sulla destra per Torregrande; laddove c'erano prati e risaie in viale Repubblica cominciavano a sorgere villette rubando ettari di suolo. Sulla sinistra, dalla piscina comunale fino alla prima rotonda di Brabau, il Comune ancor prima l’aveva riservata allo sport e ai giovani e tale è rimasta.

In questi ultimi trent’anni con il completamento al 90 per cento delle opere di urbanizzazione le villette lungo il viale che porta al ponte sul Tirso si sono triplicate. Ma non basta. Esaurita la capacità edificatoria in prima fila si passa alla seconda e terza fila.

La richiesta

Se si arriverà a formalizzare la partecipazione dei proprietari dei terreni inseriti nel comparto della strada vicinale di Sa Rodia al Consorzio di fatto tra il Comune e proprietari si creerà un insediamento abitativo tra i 400 e i 500 abitanti, che vuol dire spostare in buona parte residenti dall’interno della città e magari portare qualche oristanese in più.

Il pericolo

Un piano ambizioso ma anche pericoloso che si trascina il peccato originale della previsione (rivelatasi sballata) su cui si fondava il Piano urbanistico del 2010 che indicava una crescita sino al 2020 di 10mila abitanti. Oristano, secondo le previsioni, sarebbe passata da 31.156 a 40 mila residenti. L’Istat attesta che non solo non ha guadagnato “anime” ma ad agosto ne ha perso mille e che continuando questo trend nel 2024 scenderà addirittura al disotto dei 30mila.

«Limite raggiunto»

La domanda è: ma che senso ha allargare, rubare una decina di ettari di suolo per costruire altre case? «La domanda è legittima e la risposta mi pare scontata. Intanto va detto che la delibera approvata dal Consiglio sull’attuazione delle zone di riqualificazione urbana di Sa Rodia prevista nel Puc di 13 anni fa è un atto di ricognizione di indirizzo. Praticamente un’analisi sulla situazione di fatto che va completata con disposizioni attuative coordinate con le varie disposizioni e sentenze del Tribunale amministrativo. Il cammino è tutto ancora da affrontare. Credo che con le lottizzazioni siamo arrivati al limite, costruire va bene ma se la città non cresce, come non cresce, sul piano economico la situazione si complica», precisa Fulvio Deriu, presidente dell’Ordine dei geometri, consigliere comunale e presidente della commissione Urbanistica.

Lo stato dell’arte

In Comune è stato presentato un piano di lottizzazione che interessa una minima parte dei terreni inseriti nel comparto che fa capo al Consorzio di fatto con il Comune. Una parte dei proprietari ha versato 269mila euro come quote per la realizzazione di parte delle opere di urbanizzazione.

Il Comune, attingendo dal Pnrr, ha congelato un milione e 880mila euro per portare la rete fognaria da viale Repubblica a via Della Libertà e per le aree di Silì e Fenosu tutte «notevolmente estese che, completate con i Piani di riqualificazione, offrano garanzie di miglioramento della qualità urbana e ambientale e allo stesso tempo un aumento dei servizi e un beneficio per tutta la comunità».

Il dubbio

Quale sia questo beneficio non si capisce e nessuno lo spiega. È invece certo che il centro continuerà a perdere abitanti e che il Comune (quindi tutti gli oristanesi) dovrà accollarsi la gestione di tutte le opere, dall’illuminazione pubblica alle strade, verde, ritiro rifiuti e via elencando.

