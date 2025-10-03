VaiOnline
Istat.
04 ottobre 2025 alle 00:38

Meno potere d’acquisto, crollano i consumi alimentari  

Il costo della spesa aumenta, ma nella sporta ci sono meno prodotti alimentari. Ad agosto continua la crisi dei consumi mentre rallenta il potere di acquisto. La fotografia la scatta l'Istat che misura come le vendite al dettaglio registrino ad agosto un calo sia in valore (-0,1%) sia in volume (-0,3%) sul mese di luglio. Rispetto ad agosto dell'anno prima, il calo dei consumi reali è stato dell'1,3% a fronte di una variazione positiva di appena lo 0,5% in valore, ovvero 11 punti base sotto il dato dell'inflazione di agosto che era dell'1,6%. In altre parole si paga di più per comprare di meno.

Il fenomeno è particolarmente evidente nel settore alimentare che ad agosto segna un crollo dei consumi reali del 2,2% (dopo un -0,8% di luglio e un -0,3% di giugno) a fronte in un modesto aumento del fatturato delle vendite di appena l'1,6% nonostante che ad agosto i prezzi degli alimentari siano sempre sui massimi e abbiano sfiorato il +4% (+3,8%) e che i prezzi dei beni alimentari non lavorati siano schizzati a +5,6%. A incidere sul calo dei consumi non è solo la perdita del potere di acquisto dovuta a un aumento dei prezzi non compensato a sufficienza da un aumento degli stipendi (nel secondo trimestre 2025 l'Istat segnala un rallentamento a +0,3% rispetto a un +0,5% del primo trimestre). Sul fenomeno pesa anche la mancanza di fiducia dei consumatori e delle famiglie italiane che hanno ripreso a risparmiare.

