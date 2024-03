«Meno pediatri, più problemi»  

Diminuiscono i pediatri e lasciano un vuoto anche a Capoterra, soprattutto per quelle famiglie che affrontano sfide particolari come il diabete infantile. Tra coloro che avvertono l'impatto di questa carenza c’è Carlo Cancellieri, 57 anni, presidente dell'Associazione Bambini Con Diabete Odv: «Quando mio figlio è stato diagnosticato con il diabete, ho capito che dovevo fare qualcosa non solo per lui, ma per tutte le famiglie che si trovano nella stessa situazione».

La sua storia è emblematica di come un’esperienza personale possa trasformarsi in una missione più ampia per il bene della comunità. Cancellieri si impegna a mostrare che una vita sana e appagante è possibile nonostante il diabete. «A Capoterra molti pediatri stanno andando in pensione. Il sindaco, a parte i reclami, ha limitate possibilità d'azione. È fondamentale che le università rivedano la loro politica di ammissione per garantire un adeguato numero di nuovi pediatri, altrimenti la situazione rischia di deteriorarsi ulteriormente nel prossimo anno. Personalmente, mi metto a disposizione per fornire chiarimenti sul fenomeno del diabete a chiunque ne abbia bisogno».

Nel contesto della lotta al diabete, Capoterra rappresenta un'area di attività significativa, sebbene la precisa estensione del fenomeno sia difficile da quantificare con esattezza. «È difficile avere dei numeri certi, ma la nostra associazione è attiva sul territorio. Un'iniziativa che stiamo lanciando è fissata per l'11 maggio alle Scuderie De Bois a Baccalamanza. Si tratta di una merenda solidale del bambino diabetico, un evento pensato per dimostrare che nessun bambino dovrebbe mai sentirsi “diverso”. Con il supporto dei medici, accoglieremo circa una ventina di bambini affetti da diabete e non, offrendo loro la possibilità di divertirsi con attività ricreative nel maneggio e di condividere un momento conviviale attorno a un tavolo».

L’associazione forniesce un supporto concreto alle famiglie: «Siamo genitori che vivono tutti la stessa situazione. Promuoviamo la comprensione e la prevenzione del diabete, visitiamo le scuole per educare sulla malattia, contribuendo a trasformare le istituzioni scolastiche in luoghi sempre più informativi e comunicativi. Per la Giornata Mondiale del Diabete, abbiamo accolto la squadra Primavera del Cagliari Calcio, evidenziando l'importanza del legame tra sport e diabete: chiunque può praticare sport, anche coloro che convivono con il diabete».

