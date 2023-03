Meno passaggi e più lanci lunghi Il cambio di rotta 

Nella diatriba tra i sostenitori del possesso palla come stile di vita e gli altri, Claudio Ranieri non ha dubbi. Il suo ideale di calcio lo ha rappresentato con una battuta che poi tanto battuta non era: «Quanto mi piace quando il portiere rilancia e con un tiro si fa gol. La cosa più bella e sicura, senza tremila passaggetti». Il “tiki-taka” è servito e proprio qui c'è il cuore della rivoluzione ranieriana, il passaggio dal Cagliari di Fabio Liverani a quello del tecnico di Testaccio. La squadra rossoblù mantiene un'alta percentuale generale nel possesso palla (attualmente una media del 52,55%) ereditata dalla gestione precedente, ma con quella attuale è scesa dal secondo al quarto posto di specialità.

La palla a te

Dal possesso palla di Niels Liedholm al “tiki-taka” portato alla massima esaltazione da Pep Guardiola e che in tanti, troppi, hanno provato a imitare o scimmiottare. Palla a terra, passaggi corti, molto spesso in orizzontale, per poi vantare il 60-70% di possesso palla, anche davanti a una sconfitta. Come accadde al Cagliari proprio nella gara d'andata persa ad Ascoli, nonostante un inutile 69% di dominio del pallone. Tutto cambia con Ranieri, che preferisce la verticalizzazione immediata, magari anche ricorrendo al lancio lungo. Specialità che vede attualmente proprio il Cagliari come capofila nella speciale classifica, con la bellezza di 2360 palloni buttati dall'altra parte, nettamente avanti rispetto al Perugia, secondo con 2283 lanci. Scende così anche la percentuale nella precisione dei passaggi (ora all'82,08 percento, quinti in classifica), mentre i 557 cross (nessuno come i rossoblù in B) dimostrano quale sia la principale mossa utilizzata per cercare il gol (non per niente, 5 dei suoi 11 gol Lapadula li ha realizzati di testa). Non è un caso che, nelle nove gare dell'era Ranieri, solo due volte il Cagliari abbia tenuto il pallino del gioco, a Cittadella (64%) e a Venezia (56%), sempre senza segnare, con un picco del 24% di possesso palla a Bari.

Linea mediana

Il cambio di mentalità passa anche dal modulo. Ranieri trova l'equilibrio con due linee da quattro in difesa e a centrocampo, che giocando vicine devono togliere spazio agli avversari. Nella linea mediana cambiano spesso gli esterni, mentre la coppia centrale più utilizzata è stata quella composta da Rog e Makoumbou, fino all'infortunio del croato. Fallito il tentativo di trovare un mediano forte fisicamente al mercato di gennaio (i vari Hongla, Vieira e Adopo), Ranieri ha puntato deciso sul congolese, che ha dovuto eliminare i suoi inutili ghirigori, cercando un gioco più essenziale e pratico, con più quantità che qualità. Makoumbou è, non per caso, uno dei pochi rossoblù sempre presenti (nove gare su nove e sempre in campo dal primo all'ultimo secondo), visto che in organico non ci sono altre opzioni per quel ruolo. Aspettando Deiola, che, una volta recuperato, potrebbe essere anche più di un'alternativa.