Meno negozi, costi insostenibili 

È l’effetto combinato della pandemia, della crisi e dell’aumento dei costi: tante attività commerciali spengono le luci e abbassano le saracinesche per sempre, svuotando così i centri cittadini. Un fenomeno legato non solo al caro-vita, ma anche al cambio delle abitudini degli italiani e dei sardi, che hanno imparato a utilizzare il commercio online. Un fenomeno, per le associazioni di categoria, ormai difficile da contrastare.

Dinamica globale

«Basta dare uno sguardo ai centri storici: ogni dieci metri c’è un’attività di ristorazione, mentre per gli altri settori è più difficile stare al passo con il cambio di abitudini», spiega Francesco Porcu, segretario di Cna Sardegna.

«È una tendenza inarrestabile che svuota le città delle attività al dettaglio. Si possono anche costruire delle politiche di sostegno, ma è assai complicato mantenere queste forme nel tempo. Le abitudini stanno appunto cambiando e di fatto la gran parte dell'utenza usa mezzi e strumenti di tipo diverso e modulati in base alle proprie esigenze», aggiunge Porcu.

Peculiarità isolane

È un bene o un male? «È un’evoluzione», assicura il direttore di Confcommercio Sud Sardegna, Giuseppe Scura. «Il commercio elettronico non necessariamente deve essere visto come un nemico: può essere anche un alleato. Sono ormai sempre più frequenti le attività che abbinano il canale tradizionale a quello online».

Eppure la crisi in Sardegna sembra ancora più tangibile rispetto al resto d’Italia. «Noi siamo un’isola e per un lungo periodo viviamo di consumi endogeni e ricchezza locale. Non essendoci scambi con regioni vicine, non c’è neanche una clientela fluttuante. Quindi i sardi che devono fare i conti a fine mese con le entrate – chiarisce Scura –, tirano la cinghia con quelle spese meno necessarie rispetto ad altre».

Post Covid

È altrettanto vero che il modo di acquistare è cambiato e in questo la pandemia ha dato una grande accelerata. «Ha permesso di capire che si poteva sempre acquistare stando comodamente seduti sul divano», sottolinea ancora il direttore Scura, e questo ha portato anche le attività commerciali fisiche a ridurre gli assortimenti.

«È un cane che si morde la coda. Riducendo gli assortimenti c'è anche minore appeal da parte dell'esercizio. Da una parte il cliente dice: “Non vengo perché ci sono meno articoli”; di contro il commerciante fa meno assortimento perché non ci sono abbastanza clienti».

Il cambiamento

A risentirne maggiormente è stato il settore della moda, considerato ormai “maturo”, ma ben presto il fenomeno è dilagato anche verso altri prodotti e oggi online si trova davvero di tutto. «L’abbigliamento, soprattutto quello low cost ha una concorrenza spietata, ma oggi è frequentissimo acquistare anche medicinali o parafarmaci, cosa che un tempo era assolutamente impensabile. Così come ora è possible fare la spesa online, ma sono tanti i pezzi al dettaglio che prima si compravano solo in un negozio tradizionale». E quindi cosa fare per sopravvivere al cambiamento? «Bisogna adeguarsi – prosegue Scura -, ormai è una situazione che non si può fermare e non è neanche semplice fare leggi di protezione per questa situazione».

Gli aiuti

Traghettare la propria attività verso l’e-commerce sembra più un problema di tipo culturale che organizzativo. «Si possono fare piccoli tentativi. Tra l'altro ci sono leggi in Sardegna che permettono di avere un finanziamento della Regione anche per la realizzazione di un semplice sito internet», ricorda ancora il direttore di Confcommercio Sud Sardegna. «Gli strumenti ci sono ma che bisogna chiaramente conoscerli e avere anche il coraggio di osare. Non bisogna pensare sempre necessariamente a un'organizzazione standard, complessa, ci sono anche piccoli approcci che avvicinano alla vendita online».

