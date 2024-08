«Meno mastelli in strada e lotta ai furbi» 

Tornerà la polizia ambientale, una sezione della municipale con 8 uomini e donne, che insieme alla nuova task force (composta dagli uomini e le donne degli uffici del bilancio, dell’Ecologia urbana, della polizia locale, dell’anagrafe, innovazione tecnologica, Edilizia privata, Guardia di Finanza), sarà la punta di diamante della nuova lotta di contrasto all’abbandono dei rifiuti e all’evasione della Tari. E ancora: ci saranno meno mastelli in strada perché per chi abita nei palazzi di almeno 6 appartamenti avrà l’obbligo dei contenitori condominiali (prima erano stabili con almeno 8 unità abitative); nuovi sistemi alternativi nel centro storico che prevedono la raccolta anche durante la notte, quando è possibile, l’utilizzo della corriere ecologica (oggi riservata alle attività produttive) e solo in ultima istanza le eco-isole per il conferimento che il Comune intende mettere da parte, seppure gradualmente, «perché si sono trasformate in attrattori di discariche». Novità assoluta sarà il lavaggio ordinario di strade e marciapiedi, non solo nel centro storico dove la frequenza sarà maggiore, ma in tutti i quartieri, oltre a un incremento dello spazzamento manuale e meccanico e lo svuotamento quotidiano dei cestini sparsi in città.

Il 30 settembre scade dopo sette anni l’appalto per la gestione dei rifiuti e la Giunta vara le linee di indirizzo per il nuovo bando: costo stimato della base di gara circa 300 milioni di euro più Iva per sette anni.

Patto con i cittadini

L’amministrazione, dunque, partendo da una vecchia delibera della precedente amministrazione, costruisce linee di indirizzo nuove e arricchite sulla base delle criticità emerse nella gestione degli ultimi sette anni. La nuova gara, che sarà ancora incentrata sul sistema di raccolta porta a porta (che ha portato la differenziata al 76,5%), ha (anche) come obiettivo combattere i furbetti della Tari e contrastare l’abbandono dei rifiuti. «L’idea dell’amministrazione è che se paghiamo tutti, tutti pagheremo di meno», spiega sinteticamente la vicesindaca Cristina Mancini.

Il Comune, con il nuovo bando, vuole imprimere una svolta al servizio. Il punto di partenza è «un patto ambientale tra la cittadinanza e l’amministrazione contro il degrado», dice l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi. «Un principio di cooperazione fondamentale, senza il quale il contrasto all’abbandono e la lotta all’evasione avrebbero armi spuntate», aggiunge. Da qui, la previsione di una consulta permanente dei portatori di interesse (associazioni di categoria, comitati quartiere, etc.) che possono fornire suggerimenti e correttivi, ma anche il nuovo servizio di segnalazione sugli abbandoni che accorcia i tempi di intervento.

Cosa cambia

Siccome nella gestione dei rifiuti non sbagliano solo i cittadini ma anche il gestore, stavolta il Comune si mette al riparo e prevede nuovi sistemi di controllo delle attività svolte dal gestore, con un sistema di performance minime da realizzare. «Nei quartieri più critici, come Sant’Elia dove abbiamo rilevato una ventina di punti abusivi di abbandono che devono essere costantemente ripuliti, interverremo con progetti di quartiere», spiega ancora l’assessora Giua Marassi. «L’appalto durerà verosimilmente sette anni, come quello in corso», perché Arera, l’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che fissa le tariffe impone questo sistema, «ma nel nuovo appalto saranno inserite clausole contrattuali che ci permetteranno una flessibilità del servizio», dunque apportare correttivi, «nel limite del possibile, tenendo conto che si tratta sempre di un contratto», dice ancora l’assessora. Alla fine, conclude Giua Marassi, «speriamo che con il nuovo appalto il servizio funzioni sempre meglio e ci consenta di raggiungere l’80% di conferimento di rifiuti differenziati che ci permetterebbe di ottenere una ulteriore premialità», che consentirebbe di abbassare la Tari.

RIPRODUZIONE RISERVATA