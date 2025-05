«Meno ispezioni sui fondi Pac» 

Meno ispezioni e requisiti “green” più flessibili per gli agricoltori ma anche aiuti rapidi contro gli effetti drammatici del cambiamento climatico. Bruxelles ha aperto il nuovo cantiere di riforma della Politica agricola comune proponendo un pacchetto per tagliare anche gli ultimi oneri burocratici rimasti, stimando un risparmio per 1,58 miliardi di euro all'anno e 240 milioni per le amministrazioni nazionali.

Pur assicurando che non c'è alcun tentativo di indebolire l'architettura verde della Politica agricola: «Abbiamo la Pac più verde di sempre, questa direzione non cambierà», ha assicurato il commissario responsabile, Christophe Hansen. La proposta punta a limitare i controlli in loco a un anno, raddoppiando anche il tetto di aiuti da 1.250 a 2.500 euro che gli Stati membri possono concedere su base annuale ai piccoli agricoltori. Tra le novità anche la possibilità di usare fino al 3% all'anno dei propri fondi Pac, tra pagamenti diretti e sviluppo rurale, per risarcire gli agricoltori di fronte a crisi, cambiamenti climatici e malattie animali. Creando una riserva di crisi nazionale, senza dover attingere alla riserva agricola europea da 450 milioni che rimarrà attiva per le perturbazioni del mercato.

