Meno incidenti, migliora la sicurezza 

Incidenti in calo del 12 per cento, meno feriti gravi e un costo sociale quasi quattro volte inferiore rispetto a due anni fa: la sicurezza stradale a Nuoro registra segnali concreti di miglioramento. Nel terzo trimestre del 2025, la polizia locale ha rilevato 38 sinistri nel centro abitato, segnando un calo netto rispetto ai periodi precedenti: 6 in meno in rapporto al secondo trimestre e 9 in meno rispetto al primo. Un dato incoraggiante, che si inserisce in un trend positivo: da inizio anno a oggi, gli incidenti complessivi sono stati 129, in calo del 12% rispetto al 2024 (146 casi) e del 28% rispetto al 2023 (178), anno in cui si contarono anche quattro vittime. Crescono, però, gli incidenti con feriti: 13 nel trimestre, cinque in più rispetto ai tre mesi precedenti. Resta comunque basso il livello di lesività: la media delle prognosi si ferma a 7 giorni. Ma è soprattutto sul fronte dei costi che emerge un miglioramento evidente: il costo sociale complessivo dei sinistri stradali registrati fino al 30 settembre è stato stimato in 2.583.306 euro, contro gli oltre 11 milioni dello stesso periodo del 2023.

Un dato che conferma con risultati l’efficacia delle attività di prevenzione messe in campo dalla polizia locale con controlli, e campagne educative. (f. le.)

