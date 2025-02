«Meno imprese ma più giovani» 

I numeri segnano un calo ma le prospettive per l’agricoltura in provincia sembrano aprire nuove opportunità: in particolare le giovani occupano sempre più spazio in vari settori. Secondo i dati sulla situazione delle imprese della Camera di commercio nel terzo trimestre 2024 il calo registrato rispetto allo stesso periodo del 2023 è pari al 4,7 per cento: il numero delle imprese, cioè, da 4651 è sceso a 4434. Il cambiamento climatico è uno dei fattori che incide in modo pesante nel settore, con ripercussioni altrettanto gravi.

La situazione

«Una delle criticità del comparto è rappresentata dal fatto che una buona fetta dei nostri soci è in età avanzata e sono tanti anche quelli nella fascia dai 60 agli 80 anni» spiega Emanuele Spanò, direttore provinciale Coldiretti. «Ma accanto a questo dato ne emerge anche un altro: per fortuna molti giovani si avvicinano all’agricoltura, soprattutto dopo la pandemia, un periodo che ha fatto riflettere sulla necessità di recuperare ritmi di vita più tranquilli». E in quegli anni c’è chi ha perfino deciso di cambiare vita. «Una coppia veneta ha deciso di cambiare vita e e di trasferirsi a San Vero Milis, dove ha acquistato alcuni terreni per far nascere un’azienda agricola» va avanti Spanò.

Le imprenditrici

Le donne hanno uno spazio tutt’altro che marginale, dalla olivicoltura alla viticoltura, senza tralasciare l’allevamento. Luciana Baso, 53 anni, ha alle spalle una formazione da pedagogista e tempo fa ha scelto la strada della viticoltura nell’azienda familiare di Marrubiu “Quarto Moro”, lasciando il mondo della scuola. «Nel mio lavoro mi piace far passare il messaggio culturale, che punta sulla salvaguardia del territorio» spiega Baso, responsabile provinciale Coldiretti donne e vicepresidente del Consorzio Terralba Doc. «La mia formazione mi aiuta quotidianamente nel rapporto con i clienti». L’azienda, con un’estensione di 12 ettari, produce circa 70mila bottiglie all’anno, fra cannonau e bovale, vermentino e bollicine. Fra le imprenditrici spiccano i nomi di Maria Francesca Serra di Usellus, che segue l’azienda zootecnica familiare, e Laura Cocco, dell’azienda olivicola di Cuglieri Peddio. Trentenne, laureata in giurisprudenza, da qualche anno Laura Cocco ha preferito occuparsi dell’attività familiare. «L’ho deciso per scelta» spiega Laura Cocco, che appartiene alla quarta generazione dell’azienda Peddio. «La formazione giuridica è, comunque, utile al mio lavoro. Ho maturato questa decisione per la volontà di proseguire la tradizione familiare nell’ottica della valorizzazione del prodotto». Cocco, responsabile regionale giovali Coldiretti, si occupa di comunicazione e cura i contatti con i clienti anche all’estero: l’azienda Peddio si estende su un centinaio di ettari e produce in media 5mila litri di olio all’anno.

Le difficoltà

«L’agricoltura soffre dei cambiamenti climatici, che da qualche tempo si manifestano in maniera sempre più frequente e non più sporadica: per esempio, piogge abbondanti associate a grandine che in pochissimo tempo creano danni gravissimi» va avanti Spanò. «L’aspetto pesante è che gli agricoltori non ottengono ristoro immediato, con difficoltà non sempre superabili. I settori più colpiti sono orticoltura, frutticoltura e cerealicoltura». Fra difficoltà e problemi, la provincia resta quella che in Sardegna può vantare prodotti eccellenti, come il riso, «che rappresenta una peculiarità del territorio, le produzioni orticole del Terralbese e i carciofi, ma anche i bovini da latte di Arborea».

