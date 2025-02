Meno giovani e sempre più in fuga 

Negli ultimi dieci anni, dal 2014 al 2024, in Italia il numero dei giovani tra i 15 e i 34 anni è sceso del 5,8 per cento (748 mila), in Sardegna del 18,4 (64.645) e in provincia di Oristano del 23,4 per cento. Settemila 992 giovani hanno lasciato Oristano. Questo certifica l’ufficio studi dell’Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre su dati Istat. Tra le 107 province italiane quella che negli ultimi dieci anni ha registrato la diminuzione più importante è stata la Sud Sardegna con meno 25.4 per cento, seguita da Oristano: peggio non poteva andare.

I problemi

La qualità della vita elaborata dal Sole 24 Ore colloca Oristano al 50esimo posto che sarebbe persino dignitoso se non fosse che a salvare la media contribuiscono parametri secondari tipo il canone di locazione, i bar e le discoteche, i concerti e gli under 40 tra gli amministratori comunali. I problemi che maggiormente interessano la realtà giovanile oristanese, quali il numero dei residenti giovani (105esima posizione), il quoziente di nuzialità e l’età media del parto (ultima posizione) raccontano il crollo demografico e la fuga per trovare altre opportunità. Imprenditorialità giovanile ai minimi, meno negativi i dati della disoccupazione e delle trasformazioni a tempo indeterminato dei posti di lavoro. Più ombre che luci, quindi. Gianni Licheri, responsabile di Informacittà che dal 1994 fornisce gratuitamente informazioni e orientamento ai giovani: «Non è un bel momento, i giovani sono scoraggiati, alle difficoltà tipiche dell’età si aggiunge un clima generale complicato e quello oristanese in particolare. Oggi l’utenza è più che altro interessata ad accedere alle provvidenze: borse di studio, canoni di affitto, mense scolastiche. Il futuro non dico che spaventa ma è carico di troppe incognite, non siamo al nichilismo ma poco ci manca. I giovani chiedono ascolto e certezze».

La diaspora

Va meglio in città ma non più di tanto. La fascia dei residenti dai 15 ai 34 anni è di 5.449 unità pari al 17,8 per cento della popolazione residente in città, il 6 per cento meno della provincia che paga il calo demografico dei piccoli paesi dove i decessi superano abbondantemente le nascite. Antonio Ricciu, direttore di Spazio Giovani in città: «In una società che promuove il modello del “tutto e subito”, veloce e dai contenuti effimeri diviene difficile per i giovani individuare punti di riferimento e modelli funzionali su cui basarsi per costruire il proprio futuro. La determinazione lascia spazio alla superficialità, l’essenza all’apparenza. Tutto il contrario di ciò che è necessario per affermarsi nella vita. La determinazione, l’impegno, la costanza, il coraggio e la competenza assumono la veste di valori e abilità che non fanno più parte dell’educazione che viene proposta ai giovani. Le responsabilità sono da attribuire alle menti di coloro che prendono le decisioni, di chi amministra ai vari livelli la vita sociale, politica e culturale del paese».

