«Meno gay nella Rai» Bufera su Claudio Lippi 

Roma. Stop a qualsiasi tipo di collaborazione con Claudio Lippi: la presa di posizione di Viale Mazzini arriva ieri di buon mattino, dopo la diffusione su diversi media di dichiarazioni del conduttore ritenute «lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti». Una reazione netta e inequivocabile: ai vertici della tv pubblica non sono andate giù frasi come «basta con la propaganda dei Fazio e delle Annunziata. Basta con la kultura con la k», «meno gay e gaie» che in questi anni hanno lavorato in tv «solo per il fatto di esserlo». Dichiarazioni choc, raccolte alla buvette della Camera. «La Rai deve entrare nelle case degli italiani dicendo “buonasera”. Con leggerezza e intelligenza, non con la propaganda». Fazio e Littizzetto «se ne sono andati loro». E poi, «Fazio è stato un farabutto: lui e la sua sorellina avevano già pronto un contratto milionario con Discovery». Nel mirino anche l'ex responsabile dell'Intrattenimento di prime time: «Stefano Coletta, il direttore che per fortuna non c'è più, ha fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo».

