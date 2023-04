Meno frutta e verdura a tavola  

«Occorre lavorare per accordi di filiera tra imprese agricole ed industriali con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleali e alle speculazioni», ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini.

«La situazione di difficoltà economica è resa evidente dal fatto che – sottolinea la Coldiretti – volano gli acquisti di cibo low cost con i discount alimentari che fanno segnare un balzo del +9,9% nelle vendite in valore, il più elevato nel dettaglio. Il risultato dei discount – precisa la Coldiretti – evidenzia la difficoltà in cui si trovano le famiglie italiane che, spinte dai rincari, orientano le proprie spese su canali a basso prezzo rinunciando anche alla qualità».

«Gli effetti dell’aumento dei prezzi si trasferiscono sulla spesa degli italiani che tagliano gli acquisti di frutta e verdura che appena il 16,8% ha consumato giornalmente almeno quattro volte al giorno, con una forte diminuzione rispetto al periodo 2015-2018 quando la percentuale era al 20%». È quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile Bes dell’Istat che fotografa un peggioramento della situazione degli italiani nei diversi ambiti. Il calo dei consumi di frutta è rappresentativo dei comportamenti a tavola con il taglio del 4,2% le quantità di prodotti alimentari complessivamente acquistate dagli italiani nel 2022 che sono stati costretti però a spendere comunque il 4,7% in più a causa dei rincari, secondo l’analisi Coldiretti su dati Istat

Lo scenario

Gli accordi

Nel frattempo i futures sullo zucchero grezzo sono scambiati a 24,5 centesimi per libbra, vicino al massimo degli ultimi 11 anni per le crescenti minacce di una minore offerta. Secondo l’All India Sugar Trade Association, la produzione di zucchero in India, secondo produttore mondiale, dovrebbe scendere a 33,5 milioni di tonnellate nell’attuale campagna di commercializzazione rispetto alle precedenti previsioni di 34,5 milioni di tonnellate. Di conseguenza, le autorità possono rifiutare i permessi di esportazione. Le preoccupazioni per l'approvvigionamento nella regione sono amplificate anche dai rischi che le possibili condizioni di El Nino comportano per il prossimo raccolto.

