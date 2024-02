Meno dodici giorni all’appuntamento con le urne 

Meno dodici giorni alle elezioni regionali 25 febbraio. La novità è che si vota in un giorno solo. A differenza di quanto accaduto nelle passate elezioni, solo domenica 25 febbraio, dalle 7 alle 23. In base alla legge elettorale, dal 1999 il governatore della Sardegna lo scelgono i cittadini e non più il Consiglio regionale. Per via di questa elezione diretta, la vittoria è attribuita al candidato presidente che ha preso più preferenze, anche se le liste collegate non hanno sommato il maggior numero di voti. A garantire la stabilità amministrativa è il premio di maggioranza. Quindi: se il consenso del governatore eletto è compreso tra il 25 e il 40 per cento, la coalizione di riferimento prende il 55 per cento dei seggi. Ovvero 33 scranni sui 60 che si contano in Consiglio regionale. Se invece il candidato vittorioso supera il 40 per cento, i partiti che lo sostengono si spartiscono il 60 per cento dei seggi, cioè 36 su 60. Sopra il 60 per cento e sotto il 25 la ripartizione avviene con il sistema proporzionale anziché col maggioritario. Gli ultimi tre presidenti della Regione – Ugo Cappellacci, Francesco Pigliaru e Christian Solinas – hanno conquistato Villa Devoto con oltre il quaranta per cento di preferenze. E per tutti è valsa la stessa regola: in Consiglio regionale si sono confrontati col secondo candidato governatore più votato. Gli altri, dal terzo in poi, restano fuori dall’Aula.

Sbarramento

In questa tornata elettorale, c’è chi prevede un ricorso importante al voto disgiunto. Ogni elettore può infatti esprimere due voti: uno al consigliere (o alla consigliera), l’altro al candidato governatore. E la norma ammette che l’aspirante presidente prescelto appartenga a una coalizione diversa rispetto al candidato consigliere che si intende votare.

Per entrare nella ripartizione dei seggi, quindi avere una rappresentanza in Consiglio, la singola lista che col proprio leader si presenta alle urne deve superare il 5 per cento; sulla coalizione, invece, lo sbarramento sale al 10.

RIPRODUZIONE RISERVATA