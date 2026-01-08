VaiOnline
Rapporto Istat.
09 gennaio 2026 alle 00:14

Meno disoccupati, crescono gli inattivi  

Il 5,7% non ha impiego, è il minimo dal 2004: «Ma uno su tre non lo cerca più» 

Il numero dei disoccupati a novembre scende al minimo storico, ma cresce la flotta di chi non ha un posto e neppure lo cerca. L’Istat, negli ultimi dati mensili, fotografa anche un calo degli occupati, in un mercato del lavoro che continua ad essere trainato dagli over 50 e dai dipendenti a tempo indeterminato.

Alla finestra

A novembre 2025 il tasso di disoccupazione tocca il 5,7%, il livello più basso dall’inizio delle serie storiche dell’Istituto partite nel 2004. Cala anche quello giovanile (15-24 anni), arrivando al 18,8%. Una discesa però influenzata dall’aumento del tasso di inattività, che sale al 33,5%. Significa che più persone restano alla finestra. Negativo il dato mensile sugli occupati: il numero delle persone con un lavoro, pari in totale a 24 milioni 188mila, diminuisce rispetto al mese precedente di 34mila unità (-0,1%), soprattutto tra le donne. Il tasso di occupazione scende così al 62,6% (-0,1 punti), dopo il record di ottobre.

L’Ue ferma al 6%

Nel confronto annuo, il bilancio resta comunque positivo: 179mila occupati in più (+0,7%) rispetto a novembre 2024, risultato ottenuto dalla crescita dei dipendenti permanenti (+258mila) e degli autonomi (+126mila) e dal calo dei dipendenti a termine (-204mila). Gli occupati salgono tra i 25-34enni e tra chi ha almeno 50 anni. Esecutivo e maggioranza plaudono al calo della disoccupazione e alla crescita annua dell’occupazione. A partire dalla premier Giorgia Meloni: «Il governo continuerà a fare la propria parte per sostenere chi crea lavoro. Avanti su questa strada», scrive sui social. A novembre scorso, indica l’Eurostat, il tasso di disoccupazione nell'eurozona si attesta al 6,3%; nell’Unione europea al 6% con i livelli più contenuti a Malta (3,1%), Repubblica Ceca (3,2%) e Paesi Bassi (4%); i più alti svettano in Spagna (10,4%), Finlandia (10,1%) e Grecia (8,2%). Ma al di là delle classifiche l’opposizione attacca e il M5S parla di fallimento delle politiche attive del lavoro: «Con 12,4 milioni di inattivi a novembre, cosa festeggia la destra?», domanda Dario Carotenuto, capogruppo dei Cinquestelle in commissione Lavoro alla Camera. E tra i sindacati la Cgil parla di «propaganda» del governo, chiedendo di non usare alibi sulle politiche industriali, salariali e occupazionali.

