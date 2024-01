Meno di due settimane alla presentazione delle liste 

Sei giorni alla presentazione dei simboli, tredici a quella delle liste. Le elezioni regionali del 25 febbraio sono dietro l’angolo. Ma c’è un’altra scadenza che in queste ore preoccupa soprattutto le coalizioni che intendono presentarsi al voto senza consiglieri regionali di riferimento. La legge prevede in questi casi l’obbligo della raccolta delle firme, a meno che un consigliere non decida di apparentarsi con l’associazione o il movimento ispiratore della coalizione stessa. Questo passaggio deve essere attuato entro la pubblicazione, prevista l’11 gennaio, dei comizi elettorali sul Buras. Ci ha già pensato Alessandra Zedda (Forza Italia), facendo nei giorni scorsi richiesta di apparentamento ad “Anima di Sardegna”, l’associazione politico-culturale che lei stessa presiede e futura lista con la quale potrebbe correre da candidata governatrice alle prossime Regionali. Dopo il ritorno dei Progressisti nel Campo Largo, il problema potrebbe riguardare anche Renato Soru. L’unico consigliere nelle condizioni di esimerlo dalla raccolta firma è Franco Stara di Azione. In soccorso di Soru potrebbe arrivare anche il centrodestra che ha tutto l’interesse ad affrontare un centrosinistra spaccato.

Rispetto alle scadenze, quasi tutti i partiti sono in ritardo nella preparazione delle liste. In particolare nel centrodestra sarebbero di ostacolo le tensioni tra FdI e Lega sulla definizione del candidato ufficiale della coalizione.

